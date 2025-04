Amici 24 Serale 2025, Daniele rischia l’eliminazione ma il web non ci sta: “Esibizione pazzesca”

Sta andando in onda la quarta puntata di Amici 24 Serale 2025 ed a rischio eliminazione è finito Daniele Doria, il ballerino di Alessandra Celentano che suo malgrado spesso va in sfida contro Francesco uno degli allievi più bravi dell’edizione considerato da tutti alla stregua dei professionisti. Dopo aver perso al ballottaggio con Alessia e Chiara il ballerino 18enne è finito a rischio eliminazione e sul web è esplosa la bufera.

Daniele di Amici 24 rischia di essere l’eliminato di puntata e sul web è scoppiata la protesta. Su X si legge: “Daniele è un ragazzo di 18 anni che sta facendo un guanto di sfida lontano dal suo stile e dalla sua confort zone, non ha minimamente sfigurato anzi se l’è cavata egregiamente.” “Con quella coreografia al ballottaggio? Ma come avete osato?” “Ha fatto una figura magistrale è stata impressionante la pulizia del movimento che ha tenuto in uno stile che non è quello di appartenenza, il livello di questa esibizione tocca picchi altissimi, penso non sia stato apprezzato abbastanza.”

Dopo aver perso contro la squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, il team di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi hanno visto i loro tre ballerini andare in sfida, per la maestra però: ‘sono stati tre bei momenti di spettacolo’ ed in effetti Chiara, ballerina di danza classico, si è esibita in una performance dove ha messo in mostra non solo il suo talento ma anche la sua perfetta fisicità. Alessia, invece, ha stregato tutti con la sua performance di latino americano ed alla fine al ballottaggio c’è finito Daniele Doria ad Amici 24 Serale 2025, nonostante le proteste del web. Sarà lui l’eliminato della puntata?