Daniele Bonera positivo al coronavirus/ Milan, l’ex centrale “in buone condizioni”

Nuovo caso di positività in casa Milan, questa volta “indolore”. Il club rossonero ha infatti comunicato che Daniele Bonera ha preso il covid-19. L’ex difensore centrale della squadra meneghina è rientrato in società dopo aver appeso le scarpe al chiodo, nelle vesti di tecnico dello staff di Stefano Pioli: “Daniele Bonera, in seguito ad un rialzo febbrile – si legge sulla note del club – è stato sottoposto ieri ad un tampone a domicilio che ha dato esito positivo al Covid-19; Bonera oggi è a casa in buone condizioni”. Notizie quindi positive per l’ex giocatore che a questo punto dovrà restare fermo ai box, in isolamento, per i prossimi 10 giorni (così come da nuova quarantena approvata dal Comitato tecnico scientifico), fino a che il tampone non sarà negativo e sempre che gli ultimi tre giorni siano in assenza totale di sintomi.

DANIELE BONERA HA IL CORONAVIRUS: “TUTTI GLI ALTRI TAMPONI NEGATIVI”

Il Milan ha fatto altresì sapere, oltre alle condizioni di Daniele Bonera, che tutti gli altri giocatori risultano invece essere negativi al covid-19 tranne Leo Duarte, positivo da tempo, e il giovane Matteo Gabbia della nazionale under-21: “Tutti gli altri tamponi effettuati ieri sul gruppo squadra sono risultati negativi – si legge ancora sulla nota del club – ed il gruppo seguirà un monitoraggio stretto secondo le indicazioni di ATS e nel rispetto dei protocolli vigenti”. Il Milan si avvicina quindi al derby in programma sabato sera, al gran completo ad eccezione del centrale brasiliano e del talento azzurro; ci sarà in particolare Zlatan Ibrahimovic, che dopo l’infezione delle scorse settimane aveva annunciato il ritorno sul rettangolo di gioco grazie ad una completa guarigione. Tornando a Daniele Bonera, il calciatore si è ritirato l’anno scorso, 2019, dopo aver chiuso la carriera al Villarreal, in Spagna, squadra con cui ha militato dalla cessione del Milan, datata 2015, fino ad appunto un anno fa. L’ex centrale sarà costretto a vedere il derby di Milano dal divano di casa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA