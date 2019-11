Daniele Bossari/ Dal tentato suicidio alla rinascita grazie al mantra di Filippa Lagerback (Verissimo)

Il conduttore ed ex vincitore della seconda edizione del Grande Fratello Vip, Daniele Bossari, sarà ospite nel pomeriggio di oggi, del salotto televisivo di Silvia Toffanin, Verissimo. Al centro della suo ritorno, un racconto drammatico legato ad un momento della sua vita passata molto difficile, nel quale ha ammesso di aver persino tentato il suicidio. Il suo percorso dall’inferno alla rinascita, lo ha impegnato molto e il racconto di quanto vissuto sulla sua pelle ha deciso di racchiuderlo in una autobiografia dal titolo “La faccia nascosta della Luna”, dove c’è spazio per le rivelazioni sulla sua depressione e sugli eccessi, ma anche su come è riuscito a tornare alla vita. Ma da dove nasce la sua voglia di raccontarsi? A spiegarlo è stato lo stesso Daniele tra le pagine del settimanale Chi: “Da una parte c’è il volersi liberare di un periodo distruttivo. Dall’altra capirne il senso”, ha dichiarato. Il Grande Fratello, da questo punto di vista, si è rivelato per lui in parte terapeutico poichè proprio nella Casa ha iniziato a parlare apertamente delle sue fragilità.

DANIELE BOSSARI, DALL’INFERNO ALLA RINASCITA

Tra le debolezze di Daniele Bossari, c’è stato in passato anche l’alcolismo. “E’ un percorso molto lungo anche quello che porta all’inferno, mentre vai, gli altri non se ne accorgono mai”, ha raccontato tra le pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini. A far partire il caos dentro di lui, fu il giudizio negativo di un critico tv: “lì ho cominciato ad avere delle insicurezze, mi sono sentito esposto e queste vulnerabilità mi ha causato profondo ferite”, ha dichiarato. Eppure dall’esterno sembrava “perfetto” in quanto continuava ad indossare con tutti una maschera. Fino a quell’idea del suicidio caldeggiata per troppo tempo e per lui apparsa come la sola soluzione possibile. Solo in seguito ha compreso che sarebbe potuto andare da mille medici ma che la volontà di cambiare sarebbe dovuta scattare dentro di sé. A tenerlo a galla, ha ammesso, è stato un mantra dettato dalla moglie Filippa Lagerback “fiero, leggero, divertito”, che si è portato con sé anche nel corso della sua partecipazione al Grande Fratello Vip e “che mi ripeto ancora oggi”, ha ammesso.

