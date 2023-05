Daniele Bossari: “Il cancro? All’inizio un incubo…”/ “Filippa sempre al mio fianco!”

Daniele Bossari e il calvario del cancro: “Quando arriva la diagnosi tremano le gambe…”

Solo qualche giorno fa era stata Filippa Lagerback a raccontare il difficile percorso in simbiosi con suo marito Daniele Bossari alle prese con il tumore. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, quest’ultimo ha deciso di rompere il silenzio più che giustificato e di raccontare il calvario del carcinoma che lo ha colpito alla base della lingua. “Quando arriva la diagnosi ti tremano le gambe… Oggi sai che la scienza ti dà la possibilità di guarigione, ma all’inizio sembrava di vivere in un incubo; si disintegrano tutte le certezze“. Inizia così il toccante racconto di Daniele Bossari che entra poi nel merito di chi ha avuto un ruolo cruciale nel supportarlo durante questi mesi di battaglia.

“Ho ricevuto l’amore immediato di Filippa, ma anche della mia famiglia che ho sentito ancora più vicina. Mio padre, un uomo tutto d’un pezzo… Non faceva che ripetermi: ti voglio bene!“. Innegabile da parte di Daniele Bossari la paura dei primi momenti, soprattutto dopo la diagnosi; gli affetti a lui più cari sono stati però un valore aggiunto nella lotta contro il tumore e dalle sue parole si evince estrema gratitudine. “Ho pregato con mia mamma, mi sono rifugiato nell’amore. Dopo le cure, che sono state belle invasive, ho deciso di raccontare questa esperienza con il pensiero che potesse fare bene ad altri…”

Verso la metà dell’intervista rilasciata per il Corriere della Sera, Daniele Bossari ci tiene ad aggiornare anche in merito all’attuale stato di salute dopo mesi di terapie contro il carcinoma alla base della lingua. “Sto bene, sono in una fase molto bella, produttiva. Ho voglia di solarità, di vita e amore: sto esplorando la sua potenza a livello musicale”. Oltre al discorso riferito al percorso alle prese con il tumore, Daniele Bossari non poteva che raccontare ulteriori curiosità del suo amore per Filippa Lagerback. “L’avevo vista per la prima volta in un poster pubblicitario e forse anche lì ho visualizzato, visto che ho pensato subito: ok, sarà la donna della mia vita“.

“Cosa mi ha conquistato di Filippa? La sua ironia, la capacità che ha di farmi ridere fino alle lacrime con sagacia e acume: è velocissima nel fare battute su tutto e questa cosa non l’avevo mai trovata in nessuna”. Per Daniele Bossari, la matrice del suo amore per Filippa Lagerback pare dunque essere la serenità, il sorriso che la donna riesce a portargli nella quotidianità oltre alla costante dell’amore. “Se litighiamo? Capita di discutere ed è sempre colpa mia, davvero! Sono una testa calda”. Verso il finale dell’intervista, Daniele Bossari accenna poi anche alla depressione che lo ha colpito in passato. “Se ho superato la depressione? Secondo me rimane sempre, anche se l’ho curata. Adesso ne riconosco i segni: è come se fosse un ciclo, un respiro… Quando capisco che ricominciano ad affacciarsi gli spettri, so però come affrontarli“.











