Daniele Bossari/ “La depressione è un inferno e il suicidio sembrava una soluzione”

Con “La faccia nascosta della luce” Daniele Bossari racconta il percorso che lo ha portato all’inferno e la rinascita dopo depressione ed eccessi. Ha deciso di mettersi a nudo per liberarsi di «un periodo distruttivo» e al tempo stesso capirne il senso. L’esperienza al Grande Fratello gli ha fatto capire che quella era la strada da seguire. «Ho capito che non solo mi faceva bene parlarne: quando sono uscito ho trovato affetto, comprensione e casi analoghi al mio». Daniele Bossari ne parla al settimanale Chi, spiegando che quelle bottiglie in cui si rifugiava per lui ora sono come cadaveri. «Ne ho trovata una ultimamente, quando ho avuto un allagamento giù a casa e galleggiavano queste bottiglie, cadaveri». Le porte del suo tunnel si sono aperte quando un critico tv gli diede un giudizio negativo. «Ho cominciato ad avere delle insicurezze». Questa vulnerabilità ha aperto delle ferite e innescato un circolo vizioso. «Quando ti rendi conto che qualcosa si è rotto dentro di te, è lì che si entra nella dinamica malata, lo fai ancora di più proprio perché vorresti smettere».

DANIELE BOSSARI “DEPRESSIONE? IL SUICIDIO SEMBRAVA UNA SOLUZIONE”

Daniele Bossari, dunque, nella sua autobiografia prova a descrivere questo circolo in cui era intrappolato. In tv invece sembrava perfetto, continuava peraltro a farla indossando una maschera. Al settimanale Chi ha spiegato anche che il suicidio però diventava nel frattempo più di una idea. «Me ne vergogno molto, ma sembrava una soluzione». Il conduttore, vincitore del Grande Fratello Vip, pensava che così avrebbe fatto soffrire meno gli altri. Ma la volontà è stata l’unica arma per combattere i suoi demoni, poi si è affidato ai ricordi della felicità vissuta con Filippa Lagerback, ora sua moglie, e la figlia Stella. «Ho ricordato di aver trascorso dei momenti di vera felicità. Li ho ripresi e mi sono rimesso insieme». Quando si era appena ripreso, ha deciso poi di mettersi in gioco col Grande Fratello. «È stato più di un azzardo, è stato un all-in. Io poi che sono già un po’ orso per natura…». E invece è arrivato a chiedere alla sua compagna di sposarlo, in diretta tv. «Io sono maturato, lei non ne ha mai avuto bisogno. Era ed è sempre stata ed è grande».

