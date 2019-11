Daniele Bossari “Suicidio? Ci ho provato”/ “In bilico a 10 metri di altezza, poi…”

Daniele Bossari, ex vincitore del Grande Fratello Vip 2, parla per la prima volta in tv del suo periodo buio a causa della depressione, già raccontato nel suo nuovo libro, “La faccia nascosta della Luce”. Lo farà alla trasmissione Verissimo, che lo vedrà ospite nella puntata di domani, nella quale parlando con Silvia Toffanin ha dichiarato: “Non trovavo una soluzione ai miei problemi e ho cominciato a pensare di eliminarmi, mi sembrava la cosa meno dolorosa per tutti”. Il pensiero, drammatico, del suicidio dietro le parole di Bossari, ed il racconto di quella volta in cui è arrivato ad un passo dal rendere concreta quella che fino ad allora era stata solo un’idea della morte. Nel corso della sua chiacchierata con la conduttrice, l’ex gieffino ha rivelato: “Una sera ero a casa da solo, pioveva molto e ricordo di essere uscito perché era scattato l’allarme. Di fronte a casa c’era un cantiere aperto, così, in uno stato di totale confusione, ho deciso di scavalcare la recinzione. Mi sono arrampicato e mi sono ritrovato in bilico su una trave a 10 metri di altezza. Lì ho capito che l’ipotesi della morte stava per diventare reale”.

DANIELE BOSSARI, IL TENTATO SUICIDIO: CONFESSIONE CHOC

Quell’episodio che avvicinò Daniele Bossari alla morte, fu tuttavia per lui molto importante in quanto rappresentò il punto di partenza verso quella che poi si è rivelata essere la sua rinascita. “Dopo essere scivolato sulla trave sono tornato a casa e lì c’è stato il risveglio. Mi sono guardato allo specchio e ho sentito un urlo fortissimo uscire dalla mia anima che mi ha fatto scattare qualcosa”, ha rivelato. Quindi, da quell’esatto momento, è avvenuta in lui la ricostruzione della sua esistenza. Ovviamente importante è stato l’aiuto delle persone a lui care, a partire dalla compagna Filippa Lagerback, così come della sua famiglia e di uno psicologo. “Ma se non scatta qualcosa dentro di te non c’è scampo, sei tu che decidi di salvarti”, ha spiegato. Ovviamente il suo periodo buio ha avuto un’influenza negativa anche sul suo lavoro, condizionandolo per anni: “Quando stavo qui ero già caduto nel baratro e avevo già i miei fantasmi. Non stavo bene e ti devo chiedere scusa Silvia”, ha rivelato in riferimento ad una precedente sua ospitata. “Facevo molta fatica e sprecavo moltissime energie per mantenere una facciata decente: la sera arrivavo a casa distrutto”, ha confessato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA