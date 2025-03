Dopo aver dominato la scena in gioventù nel programma cult ‘Non è la Rai’, Ilaria Galassi è tornata in tv con la sua verve e irriverenza mettendosi in vetrina al Grande Fratello. Nel reality il percorso è stato lungo, a tratti tortuoso, ma propizio per rivelare nuove curiosità non riguardanti prettamente la sua carriera e che prestano il fianco alle curiosità di gossip. Seppur con discrezione, l’ex inquilina della Casa più spiata d’Italia ha fatto riferimento alla bellezza della sua relazione con l’attuale compagno, Daniele Brunone. Con lui ha ritrovato la serenità dopo i dolori del passato, anche le delusioni, e insieme crescono i figli, Rocco e Riccardo; il primogenito nato da una relazione precedente dell’ex volto di Non è la Rai di cui però non si hanno notizie.

Ma chi è Daniele Brunone, compagno di Ilaria Galassi? Come anticipato, la discrezione è il motto della coppia; difficilmente si sono lasciati sfuggire curiosità e dichiarazioni particolarmente ampie ma grazie ai recenti racconti dell’ex concorrente del Grande Fratello siamo in grado di raccontare qualche particolare in più sulla loro liaison. Insieme da circa 15 anni, non hanno compiuto il grande passo del matrimonio ma insieme hanno vissuto un evento altrettanto lieto: la nascita di Riccardo, primo figlio della coppia e secondo per Ilaria Galassi dopo Rocco. Sulla professione di Daniele Brunone possiamo dire che non appartiene al mondo dello spettacolo e, stando alle notizie reperibili, pare che sia un noto e stimato parrucchiere.

Daniele Brunone, compagno di Ilaria Galassi: “Mi rende felice ogni giorno…”

“E’ stato temerario, ha avuto carattere, non mi ha mai mollata e ha sempre capito le situazioni; ora stiamo insieme da più di 13 anni”, raccontava così Ilaria Galassi – in una recente intervista a Verissimo – dell’amore per il suo compagno Daniele Brunone. Una liaison che la rende gioiosa ogni giorno: “Mi rende felice; lui per me è tutto, è sempre stato presente”. Insieme hanno condiviso anche le difficoltà, soprattutto in un momento delicato dal punto di vista economico: “Con il Covid siamo stati costretti a chiudere un grandissimo salone di bellezza dove lavoravamo insieme…”.