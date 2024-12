Chi è Daniele Brunone, marito di Ilaria Galassi

Se nella casa del Grande Fratello 2024 non si fida di nessuno, Ilaria Galassi fuori può contare invece sul marito Daniele Brunone. Lui è l’uomo a cui è attualmente legata, da cui ha avuto un figlio, Riccardo, dopo una precedente relazione da cui invece è nato il primogenito Rocco. Con il marito aveva aperto un salone a Roma, nel quartiere Parioli, visto che lui svolge l’attività di hair stylist, ma hanno dovuto chiuderlo a causa della pandemia Covid. Ora però l’uomo ha un suo salone a Fiumicino, stando a quanto riportato nelle scorse settimane da Fanpage.

Da sempre molto riservata, tanto che neppure all’interno del reality si sbilancia molto riguardo la sua vita privata, Ilaria Galassi è legata a Daniele Brunone da molti anni. Lo ha rivelato proprio Mediaset presentandola come concorrente, precisando che i due stanno insieme da ben 14 anni. Un legame non solo duraturo, ma anche solido, quello che unisce la coppia, ma anche molto protetto. Infatti, sono pochissime le informazioni sulla loro storia d’amore, tanto che dovrebbero essere sposati, ma nessuno dei due ha pubblicamente parlato del matrimonio.

Daniele Brunone, il saluto social prima dell’ingresso al Grande Fratello 2024

Lo stesso Daniele Brunone sui social condivide poco della sua vita sentimentale, infatti sui suoi canali ci sono post con il figlio, ma non mancano delle foto in compagnia della moglie Ilaria Galassi, anche se non sono molte. Da alcuni auguri di compleanno ad altri momenti di vita insieme, fino alle foto insieme con il loro Riccardo.

Però in occasione dell’entrata nel Grande Fratello 2024, su Facebook a settembre pubblicò un messaggio per lei: “In bocca al lupo“. Chissà se Riccardo, che sarà ospite del programma di Alfonso Signorini per una sorpresa alla mamma, recapiterà anche un messaggio del padre o se sarà lui in futuro a presentarsi dietro la famosa porta rossa per fare una sorpresa alla donna della sua vita.

