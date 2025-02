Daniele Brunone è il compagno di Ilaria Galassi, che ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello per portarla via con sé. Ilaria ha infatti deciso di abbandonare il gioco definitivamente, senza sapere che fuori dalla casa ad attenderla c’è proprio il suo grande amore. Alfonso Signorini ha fatto di più, chiamandolo direttamente in Casa per farle un’ultima sorpresa prima di andare via.

Daniele Brunone al Grande Fratello per Ilaria Galassi: sorpresa prima dell’abbandono

“Io sono qua per prenderti se vuoi!” esordisce Daniele, il compagno di Ilaria Galassi, nella Casa del Grande Fratello. L’uomo racconta poi di aver vissuto dei mesi comunque molto belli insieme a Riccardo, il loro bambino. “Abbiamo passato 5 mesi bellissimi con Riccardo, siamo stati in tutta Italia, siamo andati anche a Parigi. Sono stati dei mesi impegnativi, mi sei mancata tantissimo e se vuoi andiamo! Lui è stato sempre con me, non l’ho lasciati neanche un secondo!”, ha raccontato l’uomo, che ha poi abbracciato con grande amore la donna, rassicurandola anche in merito alle sue preoccupazioni su presunte corna. Ad attenderla fuori dalla Casa, c’è stata poi un’altra sorpresa per Ilaria: suo figlio Riccardo, che ha 10 anni ed è il secondo figlio dell’ex gieffina, che ha avuto Rocco dalla sua precedente relazione.

