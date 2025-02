Daniele Brunone e Riccardo sono la famiglia di Ilaria Galassi: il retroscena

Quest’oggi sbarca nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo l’ex gieffina Ilaria Galassi, pronta a ripercorrere la sua avventura nella casa del Grande Fratello. Cinque mesi intensi e ricchi di emozioni, nei quali però l’ex Non è la Rai ha dovuto fare i conti con l’assenza del compagno di vita Daniele Brunone e anche del figlio Riccardo, nato proprio dalla relazione con l’uomo. Una storia d’amore davvero speciale per Ilaria Galassi, che ha finalmente avuto la possibilità di riunire la famiglia, nonostante una piccola polemica con Alfonso Signorini, che ha dato della scorretta all’ex gieffina.

Belen Rodriguez troppo magra? Fan allarmati: "Dimagrita..."/ La mamma Veronica: "Sempre stata così"

“Abbiamo passato 5 mesi bellissimi con Riccardo, siamo stati in tutta Italia, siamo andati anche a Parigi. Sono stati dei mesi impegnativi, mi sei mancata tantissimo e se vuoi andiamo! Lui è stato sempre con me, non l’ho lasciati neanche un secondo!” le parole di Daniele Brunone entrato nella casa del Grande Fratello per uscire insieme alla compagna Ilaria Galassi.

Chi è Rebecca Staffelli/ "Radio e tv? Sono una privilegiata, faccio il lavoro che da sempre sognavo di fare"

Ilaria Galassi e l’amore per il figlio Riccardo: lo sfogo durissimo al Grande Fratello

I fan del Grande Fratello ricorderanno bene il duro episodio che ha visto coinvolta Ilaria Galassi nella casa più spiata d’Italia. La compagna di Daniele Brunone ha vissuto attimi di grande tensione con Helena Prestes, minacciando addirittura di attaccarla, dopo alcune parole della modella brasiliana che aveva tirato in ballo i figli di Ilaria Galassi. Attimi di apprensione vissuti male anche dai gieffini, con Lorenzo Spolverato che ha ricostruito così l’accaduto nella casa più spiata d’Italia:

Marchesa d’Aragona nuovo concorrente al Grande Fratello? "Mi hanno chiamato"/ "Ho risposto che..."

“Ilaria era nera, ho dovuto prenderla di peso. Voi c’eravate? Ho dovuto prenderla di peso per portarla in confessionale. C’era la grande sorella (l’autrice, ndr) che la richiamava con il fiatone: “Ilaria, Ilaria in confessionale”. Una tensione infuocata che solo pochi istanti dopo ha dato origine al celebre bollitore Gate, con Helena Prestes che in quel caso si rese protagonista del lancio dell’oggetto che scatenò grandi polemiche.