Daniele Capezzone/ “Islam ha un problema con le donne, l’integrazione è un’illusione”

Il dramma di Saman Abbas ha riacceso il dibattito sull’Islam, in particolare su una certa concezione di Islam. Intervenuto ieri sera ai microfoni di Zona Bianca, Daniele Capezzone non ha usato troppi giri di parole: «C’è un problema dentro l’Islam e questa cosa va guardata negli occhi».

Daniele Capezzone ha poi argomentato: «Non bisogna colpevolizzare tutto l’Islam, ma non bisogna chiudere gli occhi dicendo che non è un fatto religioso o che è un’interpretazione sbagliata: o voi aprite gli occhi o fate come gli struzzi e fate finta di non capire. Saman non è una, c’è un elenco di ragazze morte ammazzate».

DANIELE CAPEZZONE: “ISLAM HA UN PROBLEMA CON LE DONNE”

«Solo in Italia si stimano tra 1.000 e 2.000 ragazzine e bambine forzate al matrimonio e non mi dite che è solo un consiglio, perché se metti una bimba di 11-12 anni con un uomo di 40 anni non è un consiglio. Non siate ipocriti, non fermatevi a un certo punto, scatta sempre il “però”: le questioni vanno affrontate», ha aggiunto Daniele Capezzone, che si è poi rivolto a un Imam presente in studio: «Voi avete un problema con le donne e il problema lo abbiamo anche noi, che dobbiamo smetterla con l’illusione di integrare le comunità, con l’idea che poi lasciamo alla comunità la possibilità di fare quello che crede: in questo Paese valgono dei principi e non possono esserci zone franche».

