Daniele Cassioli (atleta paralimpico)/ “Sono nato cieco, ma vedo il bello della vita”

Daniele Cassioli, atleta paralimpico cieco dalla nascita e vincitore di 25 titoli mondiali, 25 europei, 41 titoli italiani, è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella e Giovanni Antonacci e andata in onda nel pomeriggio di oggi, martedì 15 febbraio 2022.

Il campione, specializzato nello sci nautico (ma non solo: pratica anche sci alpino e karate) ha spiegato che per lui la passione per lo sport è un’opportunità, germogliata grazie all’insistenza, nell’accezione più positiva possibile del termine, da parte dei suoi genitori, che l’hanno esortato a buttarsi: “Grazie allo sport, ho compreso che contava più cosa avevo rispetto a cosa non avevo. Allenavo braccia, gambe, coordinazione e nei miei libri ho provato a trasformare la disabilità in contenuti di informazione. Dentro lo sport risiedono tanti valori e voglio fare sì che sempre più giovani si accostino alla sua pratica. Poi per me è stato naturale, perché a scuola i libri non li avevo a settembre, ma a gennaio. Non vedevo la lavagna, dovevo sempre affidarmi a qualcuno e cosa mi ha costretto a fare la cecità me lo sono portato nello sport”.

DANIELE CASSIOLI: “LA TV SI È INTERESSATA A ME. I REALITY…”

Nel prosieguo del suo intervento su Rtl 102.5 News, Daniele Cassioli ha raccontato che “la vita è una questione di punti di vista. Non facevo i salti di gioia perché ero cieco, ma a un certo punto della mia crescita ho capito che dovevo concentrarmi sulle cose belle e questo è un approccio che si applica a tutti i grandi temi”.

Se per lo sport paralimpico in Italia “c’è ancora tanto, tantissimo da fare“, la tv sta abolendo qualsiasi tipo di barriera: “Il piccolo schermo si è interessato a me. Sono ospite fisso di una trasmissione di Rai 2 che si chiama ‘O anche no’, in cui racconto ciò che si può acquisire dallo sport in termini di significati emotivi e contenuti. Sono contento, perché desideravo dare ampio spazio allo sport. Io in un reality show? Chi lo sa, bisogna trovare una porta d’ingresso!”.

