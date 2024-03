Daniele, chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne/ I consigli di Tina: “Scarta tutte le corteggiatrici”

Daniele, il nuovo tronista di Uomini e Donne: la presentazione

Con Brando prossimo alla scelta, Maria De Filippi, nella puntata di Uomini e Donne del 15 marzo, annuncia la presenza del nuovo tronista scatenando subito la curiosità di Gianni Sperti e Tina Cipollari che chiedono se sia conosciuto. “Non lo conoscete”, spiega la conduttrice. “Ma entra già oggi?”, chiede Gianni mentre Tina aggiunge – “Aspetta, fammi sistemare”. Maria De Filippi, poi, manda in onda il filmato della presentazione. Daniele spiega di lavorare da dieci anni nel mondo della moda e di essere riuscito, così, ad allontanarsi da una realtà difficile.

Daniele spiega di essere molto legato ai genitori a cui ha comprato un appartamento realizzando, così, il sogno di non far più pagare l’affitto ai genitori. Daniele, poi, presenta il suo grande amore, il cane Diego e afferma di essere single da tanto tempo.

Daniele a l’appuntamento al buio a Uomini e Donne

Daniele, al termine della presentazione, entra in studio. “Non ti avvicinare a Ida, non fare nessuna battuta perché Mario è geloso e potrebbe lasciare lo studio“, dice subito Tina Cipollari. “Mario mi piace, è un po’ melodrammatico come me“, risponde il nuovo tronista che poi aspetta l’arrivo delle corteggiatrici tra le quali ci sono davvero ragazze bellissime.

Tina Cipollari, però, ha qualcosa da ridire. “Eliminale tutte. Tre ore per fare la passerella“, commenta la bionda opinionista. “Guarda che non è facile fare la passerella, falla tu”, replica Maria sfidando Tina che accetta la sfida sfoggiando il suo fascino mentre scende la passerella.











