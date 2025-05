Lacrime ed emozione senza confini oggi a La Volta Buona, merito di Ilaria Galassi e del compagno Daniele che oggi, nel salotto di Caterina Balivo, si sono resi protagonisti del gesto più romantico in assoluto. Inizialmente solo l’ex volto di Non è la Rai era presente nello studio di Rai Uno per raccontarsi tra esperienze professionali, momenti difficili di vita personale e percorso di rinascita. Presto è stata raggiunta dall’uomo che da circa 15 anni è al suo fianco e con il quale ha dato alla luce il suo secondo figlio, Riccardo.

Come anticipato, Ilaria Galassi è stata presto raggiunta dal compagno Daniele; emozionatissimo, è partito dalla corte serrata del primo periodo: “I primi mesi sono stati impegnativi diciamo, mai saputo che fosse ex Non è la Rai, è stata mia madre a dirmelo”. Ha poi preso la parola l’ex volto del Grande Fratello: “Lui è molto carismatico, esuberante, a me gli uomini troppo impostati non mi piacciono”.

Non sono mancati i momenti di crisi, le difficoltà che tutte le coppie affrontano; in virtù di quei momenti, oggi Ilaria Galassi e il compagno Daniele sono però più uniti che mai. “Diciamo che ha un po’ sofferto il distacco dalla tv e con i 5 mesi al Grande Fratello ha forse ritrovato la sua identità; ora tra noi va benissimo…”.

Arriva poi il momento catartico, l’attimo in cui anche Caterina Balivo ha fatto fatica a trattenere le lacrime: la proposta di matrimonio in diretta a La Volta Buona da parte di Daniele, compagno di Ilaria Galassi. Teneramente si accinge a leggere una toccante lettera: “…Ci sono stati periodi molto belli, su tutti la nascita di Riccardo; dopo la sua nascita è stato un crescere di emozioni, un periodo indimenticabile. Ci sono stati anche momenti difficili, non abbiamo mai mollato e non ci siamo mai lasciati; questo alla fine conta… Il matrimonio per noi è un punto di arrivo, il coronamento di una storia d’amore, quindi se per te va bene ti sposo!”. Ovviamente, tra le lacrime, Ilaria Galassi ha accettato; emozionato anche il figlio, Riccardo, che ha assistito alla scena. “Mi sento svenire…” – ha detto il piccolo di casa, per poi aggiungere – “L’amore tra mamma e papà è la cosa che più mi rende felice”.

