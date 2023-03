Daniele Dal Moro abbandona il GF Vip?/ “Se peggioro devo lasciare il gioco”

Daniele Dal Moro lascia il GF Vip? Ecco cosa sta succedendo

Negli ultimi giorni, Daniele Dal Moro si è reso protagonista di comportamenti e frasi inappropriate nei confronti di Oriana Marzoli. Il web, dopo le rivelazioni hot del veronese sull’influencer spagnola, ha chiesto la squalifica esattamente com’è accaduto per Edoardo Donnamaria.

Giancarlo Giannini/ "Stella Hollywood Walk of Fame? Bella, ma nella vita conta altro"

Nelle ultime ore, però, sembra che Daniele Dal Moro potrebbe abbandonare la casa per motivi di salute. Come riporta Biccy, a rivelarlo è lo stesso concorrente ad Oriana Marzoli: “Sì oggi non è giornata. Non sto bene! Sì mi sento male te l’ho detto. Ma che mal di testa, no, non ho male alla testa, quando io sto male sto male davvero e non per finta. Cosa? Ma che vuoi? Sto male e non sto qui a spiegarti cosa, anche perché non devo farlo. Oriana se sto più male di così mi fanno lasciare il gioco! Non ti posso dire cosa ho, lo capisci? Se peggioro oggi mi hanno detto che mi faranno lasciare il gioco.” Il bel veronese ha spiegato che la responsabilità di ciò che gli può accadere, ricadrebbe sul reality show e sarebbe questo il motivo dei provvedimenti da parte degli autori.

AMICI 22/ Anticipazioni, diretta e ospiti 12 marzo: Aaron al serale? Web insorge

Daniele Dal Moro accesa lite con Oriana: la regia censura

Dopo la squalifica di Edoardo Donnamaria, Daniele Dal Moro è stato protagonista di una lite furibonda con Oriana Marzoli. Sono volate parolacce, insulti e urla tanto che la regia è stata costretta a censurare la maggior parte dello scontro. Sul web chiedono la squalifica del veronese per il comportamento ai danni dell’influencer spagnola, che presenta affinità con il caso del volto di Forum.

A raccontare alla bionda venezuelana cosa ha detto Daniele nei suoi confronti, ci ha pensato Micol Incorvaia: “No amore, tu no, io adesso parlo di lui. Guarda che lui ha proprio detto delle parolacce. Sì Daniele amo sto parlando di lui”. Cosa accadrà al bel veronese in seguito a questi reiterati comportamenti inappropriati?

Concorrenti al serale di Amici 22, chi sono?/ Wax tra i concorrenti: é polemica

© RIPRODUZIONE RISERVATA