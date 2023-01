Daniele Dal Moro abbandona il Grande Fratello Vip?/ Romita svela: “Arrabbiato per…”

Daniele Dal Moro abbandona il Grande Fratello Vip 2022?

Daniele Dal Moro sta pensando di abbandonare il Grande Fratello Vip 2022? E’ la domanda che si pongono i fan del reality show dopo la scorsa puntata. Daniele, dopo aver scoperto le critiche dei compagni nei suoi confronti per il rapporto con Oriana Marzoli, dopo le critiche ricevute anche dal pubblico attraverso i tweet e quelle di Sonia Bruganelli, ha avuto un dopo puntato piuttosto infuocato. Il vippone veneto non ha nascosto il proprio malcontento per la situazione al punto da essersi allontanato anche da Oriana e non aver parlato con lei per tutta la giornata.

Quello di ieri, infatti, è stato un giorno particolare per Daniele che è rimasto quasi tutto il giorno a letto per poi essere raggiunto, ieri sera, dagli amici come Antonino Spinalbese, Edoardo Tavassi e Andrea Maestrelli che hanno provato a tirargli su il morale. Tuttavia, l’umore di Daniele non sembrerebbe essere dei migliori e a confermarlo è stato Attilio Romita.

Le parole di Attilio Romita su Daniele Dal Moro

Daniele Dal Moro considera Attilio Romita, all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2022, un vero amico. Motivo per cui si lascia spesso andare a confidenza con lui ed è stato proprio Attilio a svelare il motivo del malumore di Daniele nelle scorse ore.

“Oggi lui ha dormito molto e poi è andato in confessionale. Lui ce l’ha con loro, con quelli del GF. Ce l’ha per quel tweet. Stamani sono andato a letto a dormire alle 6 e mezzo dopo averci parlato ore. Poi mi ha risposto ‘è tutta la vita che sono solo, se non mi vorrà nessuno amen, non mi spaventa’. Lui aveva bisogno di una persona per sfogarsi, perché stava tanto frastornato. Io gli ho detto che deve assecondare la voglia di conoscere te”, ha raccontato a Oriana per la quale prova un interesse pur non riuscendo a dimenticare quello che è stato il suo trascorso nella casa.

