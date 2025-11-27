Daniele Dal Moro contro l'ex fidanzata Yulia: "Violenza contro di me, non solo verbale". Lui nega

Una triste vicenda di cronaca e gossip vede protagonista l’ex concorrente del Grande Fratello Daniele Dal Moro, che per due volte ha partecipato al reality di Canale CInque. La sua ex fidanzata Julia ha mosso una pesante accusa nei confronti del modello veronese. Intervenuta sui social, Julia ha attaccato Daniele Dal Moro, non risparmiando una pesante accusa ai danni dell’ex gieffino, finito sotto attacco per una presunta violenza, che a dire della donna non sarebbe stata solo verbale:

“Ho sopportato cose molto gravi. Estrema violenza verbale e non solo, insieme a fatti meno rilevanti che avrebbero fatto scappare chiunque” ha scritto la donna sui social muovendo una pesante accusa. Una questione alla quale Daniele Dal Moro ha risposto a tono, dando poi appuntamento alla donna in tribunale: “Incredibile come le persone riescano a manipolare la realtà delle cose. La parte più ridicola é quella dove io cercavo altre ragazze quando é lei quella che mi ha messo le corna durante la relazione più volte. Una questione che ha scosso in particolare il mondo dei social e che vede ora Daniele Dal Moro al centro di una questione molto delicata.

Daniele Dal Moro contro l’ex fidanzata Julia

La donna ha poi controreplicato dopo aver letto le parole via social di Daniele Dal Moro. “Io non ho mai detto una parola senza poterla dimostrare. Sono perfettamente tranquilla perché sono in possesso della verità e di numerose prove che la confermano. Ci vediamo dove vuoi” ha scritto sui social l’ex fidanzata del due volte concorrente del Grande Fratello che non ha chinato la testa davanti a un possibile incontro nelle aule dei tribunali.

Un argomento di estrema delicatezza che potrebbe avere ulteriori sviluppi nei prossimi giorni, intanto il clima resta di assoluta tensione e vedremo se ci saranno nuovi botta e risposta sui social dopo quanto accaduto nelle ultime ore.

