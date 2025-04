Daniele Dal Moro in passato è diventato noto per aver partecipato nel 2019 al Grande Fratello 16 ed è tornato nella casa più spiata d’Italia anche nel 2023, questa volta facendo parte del cast della versione vip del reality. Il suo rapporto con Oriana Marzoli non passò inosservato, ma nemmeno il suo comportamento, spesso si ritrovò infatti al centro di molte critiche e polemiche. Proprio a causa di alcune sue espressioni ritenute volgari e inappropriate fu costretto ad abbandonare il programma.

Alfonso Signorini insultato da Daniele Dal Moro/ “Conduttore di mer*a”, polemica per il ripescaggio

Nonostante la squalifica per aver violato il regolamento del reality Daniele Dal Moro potrebbe partecipare al Grande Fratello per la terza volta? Alcune rivelazioni che si è lasciato sfuggire nelle scorse ore dentro una room di Twitter hanno incuriosito non poco tutti coloro che lo seguono e lo sostengono. Ai suoi seguaci ha infatti detto che vorrebbe tanto rivelare una cosa che però non può proprio dire perché altrimenti finirebbe su tutti i giornali.

Novità in vista per Daniele Dal Moro, farà parte del cast della prossima edizione del Grande Fratello?

L’ex gieffino ha voluto dare un indizio ai suoi affezionati fan dicendo di voler lanciare la patata mentre è ancora calda. Ha fatto però una premessa dicendo: “Da qui a sei mesi, nella mia testa ho la voglia di andare a vivere a Honolulu più distante possibile dalle persone che mi rompono il ca**o”.

Daniele Dal Moro ha poi aggiunto che nella vita non si sa mai e ha ricordato il detto ‘non c’è due senza tre’, dopodiché ha fatto sapere che non può rivelare altri dettagli. In molti hanno subito pensato al Grande Fratello visto che ha già partecipato due volte e che la nuova edizione andrà in onda su Canale 5 proprio tra sei mesi. Eppure, negli ultimi anni sui social ha sempre colto l’occasione per screditare non solo il reality ma anche Alfonso Signorini utilizzando termini alquanto offensivi. La redazione ignorerà ogni cosa e lo farà tornare davvero nella casa più spiata d’Italia? C’è chi pensa che potrebbe partecipare al nuovo programma di Ilary Blasi The Couple, non ci resta quindi che attendere nuove indiscrezioni per saperne di più.