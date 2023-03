Daniele Dal Moro, “Antonella ha parlato del suo ex”/ La reazione di Donnamaria

Daniele Dal Moro: Antonella Fiordelisi ha parlato del suo ex fidanzato

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sembrano aver chiuso definitivamente la loro relazione. Già da settimane le cose tra loro non funzionavano più come prima, ma dopo che la ex schermitrice ha scoperto cosa è accaduto nel van tra il conduttore e Nicole Murgia sembra impossibile una riconciliazione. Anche dentro la casa, le due fazioni Persiani e Spartani, sembrano più divise che mai, sempre sul piede di guerra.

Daniele Dal Moro ha rivelato a Edoardo Donnamaria che di recente Antonella gli ha parlato del suo ex fidanzato Gianluca, ammettendo di aver rivalutato il loro rapporto: “Non me ne ha parlato come se fosse ancora innamorata, ma mi ha detto di aver chiuso con una persona che le dimostrava molto di più di quello che le dimostri tu. Quando me l’ha detto dentro di me ho pensato che su questa roba ci fanno sicuro una clip giovedì. Vedrai che sarà così”, ha detto l’imprenditore veneto.

La reazione di Edoardo Donnamaria

Edoardo Donnamaria non ha preso bene la rivelazione di Daniele e ha così commentato: “Sai a me che ha detto dell’ex? Che qualsiasi cosa succeda, lei grazie a me ha capito che non era innamorata di questa persona e che non ci tornerebbe mai insieme. A te adesso ti dice il contrario. Ma tanto l’incoerenza di lei è di casa”. Sembra essere tornato il sereno tra Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro, che solo qualche giorno fa sono stati protagonisti di un’accesa lite: “Quante volte hai speso una parola per me? Stai zitto. Sei un leone solo a parole, ti sembra tutto dovuto. Tu in puntata non dici una parola. Non potevo sentirmi offeso per il fatto che hai riso su una battuta che mi prendeva in giro? Questa è la differenza tra me e te”, aveva sbottato Dal Moro contro il volto di Forum.

Daniele spillando che Antonella gli ha detto che rivaluta Jeanluke perchè lui gli dimostrava amore ma non sa che è stato accusato di stalking 💀💀💀 #oriele #gfvip pic.twitter.com/l5GEsPtlqT — bebè era• a 🌙 (@uunformat) March 1, 2023













