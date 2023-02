Daniele Dal Moro attacca Martina Nasoni/ “Vuole solo emergere qui dentro”

Daniele Dal Moro: “Con Antonella l’amicizia è finita”

Nikita Pelizon ha chiesto a Daniele Dal Moro il motivo per cui è distante da lei nell’ultimo periodo. In confidenza, il bel veronese svela che la ragione del suo allontanamento è il fatto che la modella condivida molto tempo insieme ad Antonella Fiordelisi e Martina Nasoni. Il gieffino svela di aver chiuso ogni rapporto con la schermidora.

“Ho passato tutto il percorso qua dentro che avrei potuto nominarla mille volte, metterla in discussione mille volte” esordisce Daniele Dal Moro che aggiunge: “Sono sempre andato oltre quando inneggiava alla mia uscita, quando mi dava del più falso in salotto. Non ho mai detto niente perchè non mi importa se ride per finta, però, alla fine mi suscitava anche simpatia sono sempre andato oltre per il rapporto che ha con Edoardo, per il fatto che eravamo amici e tutto. Nell’ultimo periodo ho cercato di starle vicino perchè ero suo amico, entra Martina e tu mi attacchi a me solo per l’astio che provi per Oriana? ”

Daniele Dal Moro e Martina Nasoni sono sempre più distanti al Grande Fratello Vip 2022. I trascorsi tra loro e le ultime discussioni sembrano insanabili. A riprova di questo, dopo un’accesa lite, il bel veronese ha attaccato la sua ex parlando con Nikita Pelizon.

“Ci sono delle cose che non mi hanno fatto stare bene, che mi hanno fatto stare male” svela il concorrente, e ancora: “Se lei pensa di essere più furba di me ha sbagliato persona, perchè io la conosco molto bene. Riesco a riconoscere le cose che fa, riesco a riconoscere dov’è la verità e dove non lo è. […] Si capisce che lo stai facendo solo per emergere qua dentro“. La situazione, dunque, fra i due non sembra migliorare e una risoluzione pacifica ai loro dissidi è sempre più lontana. Per vedere la clip ufficiale clicca qui.

