Daniele Dal Moro attacca Oriana e svela retroscena hot/ “Si è arrangiata da sola, mi sento un giocattolo”

Daniele Dal Moro, nuova lite con Oriana Marzoli al GF Vip, poi la rivelazione hot

Non c’è pace per le coppie della Casa del Grande Fratello Vip 7. Dopo la squalifica di Edoardo Donnamaria è infatti scoppiata una lite tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. I due nella notte si sono lanciati accuse reciproche e urla che hanno segnato una nuova, ennesima, spaccatura nella coppia.

“Ho capito il valore che dai a quello che c’era tra di noi. – ha tuonato Daniele contro la Marzoli – Non ho più voglia di discutere e con te è sempre una discussione. Non ho voglia di ascoltarti. Continua a giocare con le persone, ma con me non lo fare più.” Dal Moro ha ancora continuato: “Se dovessi dire io quello che non mi va bene di te andiamo avanti parecchio. Non voglio più parlarti, basta! Ciao, te lo dico io! Ma chi vuole una che si comporta come te a 30 anni? Nessuno guarda”.

Daniele Dal Moro fa una rivelazione piccante su Oriana e sbotta

La notte è finita così, tra urla e malumori, ma il giorno dopo Daniele ha sentito la necessità di confidarsi con qualcuno proprio riguardo gli atteggiamenti di Oriana. In giardino con Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon, il gieffino ha ribadito ciò che lo infastidisce della venezuelana, facendo anche una rivelazione intima che la Marzoli non apprezzerà.

“Ho litigato con lei, si è inc***ata. – ha esordito, facendo infine una confidenza molto piccante – Poi va nel letto di là a piangere e ad arrangiarsi da sola. Te lo dico papale papale, capisci? Mi sento come un giocattolo”. L’allusione di Daniele ha però scatenato una parte del web secondo la quale avrebbe questa volta davvero esagerato.

