Daniele Dal Moro avvisa Oriana Marzoli: “Non devi stressarmi”/ “Quando usciremo…”

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: futuro insieme dopo il Grande Fratello Vip?

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro non parlano d’amore, ma non nascondono di avere un legame e di essere molto interessati l’uno all’altra. Nonostante il rapporto continui tra alti e bassi, entrambi pensano a portare la conoscenza fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2022. Alla finalissima che andrà in onda il 3 aprile manca meno di un mese alla quale parteciperà sicuramente Oriana che il pubblico ha eletto come prima finalista e gli Oriele, come li chiamano i fan, pensano già a quella che sarà la loro vita fuori dal bunker di Cinecittà.

Durante un momento di confidenza in cortiletto, Daniele avvisa Oriana su quella che sarà la loro vita di coppia senza telecamere. “Non devi stressarmi con i social”, annuncia Daniele pensando all’attività da influencer di Oriana. Quale sarà stata la reazione di quest’ultima?

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: ecco cosa faranno dopo il Grande

Oriana Marzoli, di fronte alle parole di Daniele Dal Moro, gli ricorda la promessa sulle fotografie. “Ti ho detto che mi piace fare le fotografie”, spiega Daniele che appare spaventato dall’idea di dover trascorrere il tempo a pubblicare foto sui social. I due, poi, pensano a cosa faranno subito dopo la finale del reality. Daniele immagina che, sicuramente, dopo tanto tempo, Oriana trascorrerà del tempo con la madre che, sicuramente, sarà a Roma per la finalissima.

Oriana non lo esclude, ma pur senza ammetterlo esplicitamente, fa intuire di voler trascorrere del tempo cn Daniele da cui appare sempre più presa.

