Daniele Dal Moro, bordate a Mirko Brunetti e al Grande Fratello 2023/ “Il più pulito c’ha la rogna…”

Grande Fratello 2023, anche Daniele Dal Moro “punge” Mirko Brunetti

L’ultima puntata del Grande Fratello 2023 è stata forse tra le più iconiche dell’intera stagione. Un fattore in particolare ha forse definito una spaccatura importante rispetto alle dinamiche viste fino ad ora: l’eliminazione di Mirko Brunetti. Il giovane è stato assoluto protagonista delle ultime settimane in particolare nel merito del triangolo a tinte rosa con le due ex fidanzate: Perla Vatiero e Greta Rossetti.

Oriana Marzoli a Temptation Island Winter con Daniele Dal Moro?/ Rumor bomba, lei fa chiarezza e...

Il fato – o meglio, il pubblico – ha decretato l’uscita di Mirko Brunetti dal Grande Fratello 2023 con uno scenario paradossale che vede Perla Vatiero e Greta Rossetti, entrate dopo di lui, ancora in Casa. La vicenda ha suscitato particolare curiosità negli spettatori e – come riporta Il Vicolo delle News – anche un ex volto del reality ha offerto il suo punto di vista sulla vicenda senza particolari mezze misure: Daniele Dal Moro.

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono lasciati/ "Non è innamorata di me", lei smentisce sui social

Daniele Dal Moro e la presunta frecciatina al Grande Fratello 2023

Come racconta il portale, Daniele Dal Moro – e non è la prima volta – si è lasciato andare sui social ad alcuni commenti riferiti alla scorsa puntata del Grande Fratello 2023. In particolare il veneto ha pizzicato Mirko Brunetti e il “triangolo” con Perla Vatiero e Greta Rossetti. “Oltre al fatto che mi sto rompendo le pal*e e neanche ve lo spiego, io non capisco; ma ti piace questa o ti piace quell’altra”.

Il commento di Daniele Dal Moro rispetto alle dinamiche legate a Mirko Brunetti al Grande Fratello 2023 ha suscitato particolare attenzione da parte dei fan della trasmissione. In molti infatti hanno trovato come antifona anche una stoccata nei confronti del reality in generale, come tra l’altro già accaduto in maniera anche più diretta nelle scorse settimane. Il veneto – come riporta Il Vicolo delle News – ha poi rincarato la dose: “Il più pulito c’ha la rogna…”.

Daniele Dal Moro scrive a Oriana: "Ti ho amato davvero con tutto il cuore"/ "Ti avevo preso l'anello per..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA