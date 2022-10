Daniele Dal Moro censurato dal GF Vip/ “Altro che armadio come Cecilia e Ignazio…”

Daniele Dal Moro, censurato al GF Vip: ecco cosa ha detto il gieffino

Daniele Dal Moro, dopo un periodo di stasi, ha cominciato a tirare fuori un carattere peperino. L’ex volto di Uomini e Donne ha fatto sentire la sua voce in diverse occasioni, soprattutto con Elenoire Ferruzzi e Alberto De Pisis. Questa volta, il gieffino si è fatto addirittura censurare dal Grande Fratello Vip 2022: vediamo cosa è successo.

Daniele Dal Moro, come riporta Biccy, nel cuore della notte si rivolge ad Antonella ed Edoardo e dichiara: “Cioè io se devo fare una cosa qua dentro piuttosto che farlo nell’armadio lo faccio in giardino ma vaffa***lo”. Il gieffino, dopo aver tirato fuori la faccenda di Cecilia ed Ignazio nell’armadio, ha continuato il suo discorso ma la regia ha cambiato stanza. Scatta, dunque, la censura del GF Vip anche per Daniele Dal Moro che sembra molto carico dopo la lite con Alfonso Signorini.

Daniele Dal Moro, lite furiosa con Alberto De Pisis

Dopo la sfuriata ad Elenoire Ferruzzi, Daniele Dal Moro ha alzato i toni anche con Alberto De Pisis il quale ha accusato il bel veronese di non partecipare ai compiti della Casa.

Da qui, l’ex tronista di Uomini e Donne si è infuriato e, come riporta Biccy, ha dichiarato: “Sì ma le cose dille in faccia. Ti ho sentito ero lì vicino. Io ho già un paio di nomination da fare in canna, una e due (rivolgendosi ad Alberto e Antonino). Perché sono stufo, io sono l’unico che si lava sempre la sua roba. Qui io mi lavo il mio piatto, le mie forchette, le mie posate, tutte le volte. Dillo a chi non fa niente. E io parlo in faccia tu invece parli rivolto alle telecamere. Sto parlando come parli tu non alzo la voce Alberto! E non nasconderti dietro un dito, non giustificarti, mi hai accusato di non pulire. tu pensavi che io dormissi e invece ho sentito che parlavi di me del fatto che non pulivo”.

