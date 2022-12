Daniele Dal Moro choc contro Oriana “Ti darei una pedata in cul*”/ Antonino reagisce…

Daniele Dal Moro contro Oriana Marzoli

Lite furibonda tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli con toni infuocati nella casa del Grande Fratello Vip 2022. Oriana è convinta che Daniele sia arrabbiato con lei perchè interessato. Una convinzione che manda su tutte le furie di Dal Moro che, in cucina, si lascia andare ad una serie di imprecazioni che hanno sconvolto il popolo del web. “Mi hai veramente cagat* il cazz*. Ti giuro che dico tutto ciò che so su di te e Antonino, ti giuro. Se sento un’altra stronz*ta… vai a dire le cazzate su chi vuoi ma non su di me. Tu fai quel cazz* che vuoi ma non dire stronz*te su di me”, ha sbottato Daniele.

Daniele Dal Moro furioso con Oriana: "Ti darei un calcio in cul*"/ "Dici solo minch*ate, non ti voglio!"

Lo sfogo di quest’ultimo, però, non finisce qui. Daniele ribadisce di non essere assolutamente interessato e che se avesse voluto provarci lo avrebbe già fatto. Furioso, si lascia così andare alla seguente frase sotto lo sguardo di Antonino Spinalbese. “Anche se mi saltassi addosso ti darei una pedata in cul*, te l’assicuro. Una fatta come te non la voglio nella mia via”.

Nicole Murgia attratta da Daniele Dal Moro: "Me l'ha detto"/ Lui ricambia? "È carina" ma spunta Oriana

La reazione di Antonino Spinalbese di fronte alla lite tra Daniele e Oriana

La lite furiosa tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli è stata commentata dagli altri inquilini della casa. Da una parte c’è chi si è schierato dalla parte di Oriana come Luca Onestini e, dall’altra, c’è chi ha difeso Daniele. Ad appoggiare quest’ultimo è stato soprattutto l’amico Antonino Spinalbese che, di fronte all’atteggiamento del veneto, gli ha stretto la mano in segno di approvazione. Un atteggiamento che ha scatenato la reazione del web che ha condannato sia le parole di Dal Moro che la reazione di Antonino.

Wilma Goich scoop: "Oriana e Daniele a letto insieme, li ho visti"/ Antonino sconvolto, ma la verità è…

La casa del Grande Fratello Vip 2022 è sempre più una polveriera. I concorrenti sono ormai spaccati in due e le liti diventano sempre più pericolose. Alfonso Signorini entrerà nella casa nella prossima puntata per richiamare all’ordine tutti i vipponi?

rimetto io il video perché facile eliminarli dopo che i poveri uomini piccoli angeli santarellini vi fanno le figure di merda https://t.co/IMewdMoro2 pic.twitter.com/YnYcDDoHUA — federic🐉 xmas era (@federic0x1) December 29, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA