Daniele Dal Moro choc: “Ieri ricoverato d’urgenza in ospedale”/ “Ho avuto paura, devo stare tranquillo”

Daniele Dal Moro, perché è uscito dal GF Vip? “Ieri ricoverato d’urgenza in ospedale”

Nella giornata di ieri in molti hanno notato per ore l’assenza di Daniele Dal Moro nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. Qualcuno ha ipotizzato potesse trattarsi di Covid ma il gieffino è tornato giusto poche ore prima della diretta, senza mostrare alcun malessere particolare. Tanti hanno dunque continuato a chiedersi cosa sia accaduto al gieffino in quelle ore e la risposta sembra essere arrivata proprio dopo la puntata di ieri.

Daniele Dal Moro, a quanto pare, è stato molto male, al punto tale da essere trasportato d’urgenza in ospedale. Il gieffino se l’è lasciato sfuggire durante una discussione con Edoardo Donnamaria dopo la diretta del GF Vip: “Non mi fate arrabbiare… – ha esortato Daniele, spiegando che – Io non dovrei nemmeno alterarmi, perché ti garantisco che ieri sera mi hanno ricoverato d’urgenza in ospedale…”

Daniele Dal Moro si è sentito male al GF Vip: cos’è successo?

Edoardo Donnamaria, confuso dalla dichiarazione di Daniele, ha chiesto successivamente se fosse vera la cosa del ricovero; lui ha risposto: “Sì certo che è successo. Non posso parlarne di questa cosa, però sì mi hanno ricoverato in ospedale Edoardo…” E ancora: “Che mi sentivo? Non posso dire. Sapeste cosa mi è successo. Vi dico solo che ho passato la notte in bianco…” Come rivela Leggo, Daniele avrebbe rivelato a Micol di aver avuto molta paura in quei momenti, poi la regia ha staccato, spostando l’attenzione su altro. Sui social c’è chi ipotizza che Daniele abbia vissuto un forte attacco di panico ma non ci sono conferme a riguardo.

