DANIELE DAL MORO, “COME SOLLEVO IL SENO?”/ Risposta choc “legati i capezzoli…”

Daniele Dal Moro, ex concorrente del Grande Fratello 16, come tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo risponde spessissimo alle domande e curiosità dei fan – follower. Durante un botta e risposta, Daniele è stato inondato di domande di ogni tipo, ma c’è ne è una che più di tutte l’avrà sicuramente lasciato esterrefatto! Una delle prime domande è “Cosa pensi di Salvini? E di questo governo?” a cui il concorrente glissa alla grande rispondendo “scusa sono in filia al papete. Sto bevendo un mojito”. Per la serie non mi va di prendere posizioni e mi scanso alla grande! Poi si passa alla sfera sentimentale con la classica domanda: “perdonare o no un tradimento?”, ma Daniele non ha alcun dubbio “a costo di stare male per tutta la vita non mi vedi più”. Immancabile la domanda relativa al sesso: “Fai sesso?”chiede una fan con l’ex gieffino che replica “No preferisco guardare gli altri”. Ma non finisce qui, visto che arriva la domanda no – sense, la domanda che non ti aspetti. Un utente, infatti, chiede un consiglio su alcuni esercizi indicati per sollevare il seno. Anche in questo caso l’ex gieffino non si tira indietro e consiglia: “legati i capezzoli dietro al collo”.

Daniele Dal Moro: “alle volte mi manca una compagnia femminile”

Dopo la fine della storia d’amore con Martina Nasoni, la vincitrice del Grande Fratello 16, Daniele Dal Moro non nasconde di sentire alle volte il desiderio di avere una donna nella sua vita. L’ex gieffino confida questa cosa nelle Instagram Stories pubblicando la risposta ad una domanda di una fan che gli ha chiesto: “C’è qualcosa che ti manca in questo periodo?”. Daniele non si è tirato indietro, anzi ha risposto a cuore aperto dicendo: “alle volte mi manca una compagnia femminile. Non qualcuno con cui an…re a le…o insieme, ma qualcuno che mi dia un abbraccio”. Dietro le parole di Daniele si nasconde il bisogno naturale di avere una persona di cui innamorarsi, una donna in grado di essergli amica, amante e fidanzata. Una ragazza in grado di fargli battere il cuore e che lo faccia sentire importante. In effetti diciamolo chi non vorrebbe sentirsi amato ed importante?

Daniele Dal Moro e la fine con Martina Nasoni: “ha usato parole gravissime sulla mia famiglia”

Sempre su Instagram, Daniele Dal Moro ha spiegato i motivi che l’hanno spinto ad allontanarsi da Martina Nasoni, la ragazza col cuore di latta conosciuta all’interno della casa del Grande Fratello 16. “Ho appena mandato un messaggio a Martina, io con Martina ho chiuso, non voglio più saperne, per me è una cosa chiusa. Io posso non esser stato troppo affettuoso con lei, posso non essermi comportato come molti di voi avrebbero voluto, ma penso di averle sempre portato rispetto dentro e fuori dalla Casa” – ha detto l’ex gieffinio che, parlando del motivo che l’ha portato a lasciarla, ha precisato: “Martina ha usato parole gravissime, che non diffonderò mai ma gravissime, su di me, sulla mia famiglia, nessuno mi ha mai detto quello che mi ha detto lei”. Cosa avrà detto di così grave la vincitrice del GF 16? Intanto inutile negare che i fan sia di Martina che di Daniele sognano un ritorno di fiamma tra i due!

