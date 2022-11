Daniele Dal Moro, “Con mia mamma rapporti problematici”/ La rivelazione choc…

Daniele Dal Moro e il rapporto con i genitori: “Mio padre non ha mai creato problemi mentre…”

Daniele Dal Moro si è confidato sul rapporto con i suoi genitori. Dopo l’invito di Alfonso Signorini a farsi conoscere di più, il concorrente del Grande Fratello Vip si sta aprendo con gli altri inquilini raccontando dettagli inediti della sua vita. Nelle scorse ore, Daniele si trovava in giardino con Attilio Romita e Wilma Goich. Entrambi erano curiosi di sapere qualcosa di più sul passato di Daniele e in particolare di approfondire il suo legame con la famiglia. Daniele Dal Moro ha rivelato: “Mio papà non ha mai creato problemi, non ce ne sono proprio con lui qualunque cosa succeda. Mia mamma è un po’ diversa, con lei se dovesse succedere qualcosa sarebbe tutto problematico, anche se poi alla fine è tutto risolvibile. Per lei l’unica cosa che conta è che io torni a casa vivo. Se avessero voluto farmi piangere avrebbero dovuto mandarmi una lettera di mio papà, il pensiero di mia madre lo conosco, so benissimo come è fatta. Mi interessa sapere che lei stia bene. Se mi arriva una lettera di mio padre leggo attentamente le parole, sarebbe una cosa diversa”.

Daniele Dal Moro e Nikita: nuovo bacio al GF Vip 2022/ Nel segreto del confessionale…

Qualche giorno fa Daniele Dal Moro aveva raccontato di come i genitori avessero reagito dopo che era riuscito a mettersi alle spalle gli anni più bui: “I miei genitori hanno dimostrato di essere orgogliosi di me, di aver fiducia in me e conta quello adesso per me. Quello che è stato è stato, ci penso, mi fa capire tante cose, ma io penso che gli errori si fanno sempre in due”.

Daniele Dal Moro bacia Nikita al GF Vip/ Il web aspetta la reazione di Elenoire

Daniele Dal Moro censurato dalla regia: cosa ha detto?

Nella notte, al Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro è stato censurato dalla regia dopo aver fatto alcune affermazioni sulla storia del reality show e, in particolare, su ciò che avvenne qualche anno fa tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez in un “celebre” armadio. Le sue affermazioni, però, non devo essere piaciute molto alla produzione del reality show che ha deciso di “zittirlo” non appena ha riaperto bocca. Ma cosa avrà mai detto l’ex tronista di Uomini e Donne di tanto grave da far scatenare l’ira della regia del programma?

Daniele Dal Moro ha illuso Elenoire Ferruzzi?/ "Dovevi evitare i baci a stampo e..."

Daniele Dal Moro si sarebbe fatto sfuggire una frase: “Cioè se io devo fare una cosa qua dentro piuttosto che farlo nell’armadio lo faccio nel giardino ma vaffa****”. La regia ha deciso però di staccare immediatamente censurando di fatto quanto rivelato da Daniele Dal Moro. Non appena Daniele ha riaperto bocca infatti la regia ha cambiato inquadratura togliendo l’audio. Insomma, la regia ha censurato il momento in cui Daniele faceva riferimento a Cecilia Rodriguez e a Ignazio Moser che avevano trascorso un momento intimo nell’armadio del Grande Fratello Vip.











© RIPRODUZIONE RISERVATA