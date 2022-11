Daniele Dal Moro: “Con Oriana ho chiuso prima che conoscesse Antonino”/ Spinalbese accusa: “Figura di mer*a!”

Antonino Spinalbese, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: ancora accuse dopo il confronto al GF Vip

L’acceso confronto tra Antonino Spinalbese, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro andato in onda durante la diretta del Grande Fratello Vip 2022 del 14 novembre prosegue anche dopo la puntata. In confessionale tutti e tre i protagonisti di questo triangolo tornano sull’argomento, confermando però quanto detto in diretta. Il più infastidito dall’intera vicenda è Daniele che in confessionale sbotta e chiarisce di aver chiuso con Oriana molto prima che Antonino si intromettesse tra loro.

“Io dò tanto valore ai rapporti umani, – ha esordito Dal Moro – lei è carina ma di fronte a certi atteggiamenti preferisco tirarmi fuori.” Ha perciò spiegato che: “Io da lei mi sono allontanato dopo un giorno e mezzo, ancor prima che lei iniziasse a conoscere Antonino.”

Antonino Spinalbese contro Daniele Dal Moro: “Fatta una figura di merd*”

Dall’altra parte Oriana non riesce a comprendere il motivo dell’atteggiamento così rude di Daniele nei suoi confronti: “A lui non va di ammettere che è rimasto male ma è una cosa ovvia, l’hanno visto tutti. – tuona in confessionale, concludendo – Non capisco questo ragazzo, non ho fatto niente, io mi sono divertita!” Anche Antonino ha detto la sua su Daniele, accusandolo di aver fatto una ‘figura di mer*a’: “A me dà fastidio che mette me in mezzo, – ha dichiarato in confessionale in merito alle varie accusa lanciategli da Daniele nei giorni precedenti – il fatto che lui ne parlasse dalla mattina alla sera mi fa pensare che c’era davvero qualcosa che gli interessava”, ha concluso.

