Daniele Dal Moro/ Confessione choc:”arrivato a pensare al suicidio” (Grande Fratello)

Daniele Dal Moro dovrà dare diverse spiegazioni al pubblico del Grande Fratello 2019

Per la prima volta, iDaniele Dal Moro ha deciso di non essere riservato riguardo al proprio passato e di rivelare alcuni aspetti del suo vissuto. Fra pianti più o meno contenuti e sguardo basso, Daniele ha svelato a Gianmarco Onestini e Michael Terlizzi di aver trascorso degli anni di buio totale, tanto da essere arrivato a pensare persino al suicidio. Non è tanto il suo sfogo ad aver fatto drizzare le orecchie ai telespettatori, quanto una frase in particolare del concorrente e la decisione della produzione di oscurare il suo sfogo. Parole che per una volta avrebbero potuto invece ribaltare l’impressione che molti hanno di Daniele, spesso attaccato per via del suo forte egoismo. Durante la rivelazione, il ragazzo infatti ha ribadito di avere “una cosa che voi non avete, che vi auguro non vi succeda mai”. Nonostante le lacrime, Daniele ha deciso di liberarsi di tutto il peso, aggiungendo anche di essere “arrivato a toccare il fondo, non davo più valore a niente“. Secondo alcuni utenti sui social, non è escluso che le parole di Dal Moro siano legate ad una violenza subita, mentre altri pensano più che altro che si tratti di una forte depressione. In passato, il ragazzo ha parlato con gli altri gieffini degli attacchi di panico e del disagio vissuto con il proprio corpo, evento che lo ha spinto poi ad impegnarsi in palestra. Clicca qui per guardare il video con la confessione di Daniele Dal Moro.

La settimana agitata di Daniele Dal Moro

La settimana di Daniele Dal Moro non è stata tranquilla: al Grande Fratello 2019 si è parlato ancora del suo rapporto con Martina Nasoni, grazie all’ingresso di Vladimir Luxuria. Il ragazzo infatti ha deciso di parlarle a lungo di quanto avvenuto fra loro, convinto di doverle trasmettere il suo punto di vista prima che travisasse ogni dettaglio. Luxuria gli ha riferito invece che Martina ha dato una versione diversa di una delle ultime serate, riguardo ad un abbraccio scattato fra i due subito dopo la diretta. Convinta che ci fosse qualcosa da chiarire, Martina è stata chiamata in causa per confrontare le diverse versioni dei fatti. Un punto a favore di Daniele, convinto di aver sempre detto la verità. Il tutto a distanza di poche ore dall’ultima lite fra i due ragazzi, scatenata dall’ennesima crisi di pianto della Nasoni. Secondo quest’ultima è sempre più chiaro di aver vissuto un’illusione, grazie alle dichiarazioni del gruppo in confessionale riguardo alla loro storia. Senza dimenticare la prova del bacio che hanno spinto Martina a posare le proprie labbra su quelle di Gennaro Lillio. “Era un gioco”, ha ribadito ancora una volta la ragazza, di fronte ad un Daniele sicuro di non poter difendere chi può solo essere attaccata per il proprio comportamento. Clicca qui per guardare il video di Daniele Dal Moro e Martina Nasoni.

Una nuova possibilità per…

Daniele Dal Moro ha una nuova possibilità di liberarsi di un peso non indifferente al Grande Fratello 2019. La presenza di Martina Nasoni sta diventano sempre più complicata per il suo percorso nel reality, anche se la love story è ormai terminata da tempo. La ragazza si trova infatti in nomination e non è escluso che possa perdere nel confronto con gli altri due concorrenti al televoto. Per Daniele potrebbe essere una vera liberazione: la maggior parte del suo tempo viene impegnata infatti in continui chiarimenti con Martina. Ormai il pubblico è stufo di assistere alle loro liti ed anche l’armonia in Casa viene influenzata dai loro scontri, che come sempre coinvolgono anche gli altri gieffini. Da Kikò Nalli che ha deciso di intervenire sulla lite fra i due, sfociata poi in un confronto acceso fra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio, a Valentina Vignali che ancora una volta ha dovuto prendere le difese dell’amico. In questi ultimi giorni Daniele si mostra però più rilassato, forse perché non avere alcun tipo di legame con la ragazza gli permette di essere sempre a posto con la coscienza e di vivere tutto con più razionalità.



