Daniele Dal Moro/ Confessioni intime al GF Vip: “Stavo male! Mi sono lasciato andare, arrivato al limite!”

Nel corso delle ultime ore Daniele Dal Moro si è lasciato andare ad intime confessioni nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. Il concorrente, in particolare, ha parlato con alcuni coinquilini del suo rapporto con i fan, che spesso gli scrivono sui social e con i quali ha interazioni quotidiane. Chiacchierando a riguardo con Elenoire Ferruzzi e Nikita Pelizon, l’ex tronista di Uomini e donne spiega: “Io ho risposto loro tante volte, mi scrivono ‘Buongiorno Dani e buona giornata’, e io rispondo. Non sono invadenti, sono persone super“.

Il gieffino racconta di aver aiutato molti fan ad ottenere obiettivi in ambito sportivo, consigliandoli e accompagnandoli nel loro cambiamento fisico: “Ti danno credibilità su quello che è il tuo campo. Non sai quanta gente… Io l’unica cosa che faccio è seguire un po’ la mia impronta sportiva. Non sai quante persone mi chiedono consigli su qualsiasi cosa. A un ragazzo ho fatto perdere 40 chili: non è che glieli ho fatto perdere io, io gli ho solo dato delle indicazioni, ogni tanto mi mandava le foto, mi faceva vedere i progressi. Qualche consiglio, ma magari lo motivavo un po‘“.

Il rapporto tra Daniele Dal Moro e i suoi fan è un legame viscerale che si rinnova giorno dopo giorno. Loro non smettono mai di sostenerlo e supportarlo e, grazie al suo esempio, riescono a risolvere importanti problemi nelle loro vite. Parlando di un suo seguace in particolare, il concorrente del Grande Fratello Vip 2022 svela: “Mi scrive pagine dove mi dice che mi ringrazia che gli ho cambiato la vita. Ma in realtà ha fatto tutto da solo, io non ho fatto niente“.

Nelle ultime ore Daniele Dal Moro si è decisamente aperto, scavando nel suo passato e raccontando anche frammenti di una fase adolescenziale non semplice. “Mi dispiace aver perso tanto tempo. Una cosa che non accetterei più è di star male per delle scelte mie. Sono arrivato ad un punto in cui mi sono lasciato andare perché non ne potevo più di stare male e di rovinare la vita a quelle quattro persone a cui volevo bene. Mi ero rotto le palle. Sono arrivato alla frutta e dopo ho tentato la risalita” ha confessato ai coinquilini.

