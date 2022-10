Daniele Dal Moro: da Uomini e Donne, al rumor sull’essere gay al ‘flirt’ con Elenoire Ferruzzi/ Amori e…

Daniele Dal Moro, dal primo Grande Fratello a Uomini e Donne: amori e…

Quello al Grande Fratello Vip 2022 per Daniele Dal Moro è stato un percorso iniziato in sordina. Motivo per il quale Alfonso Signorini, in una diretta di pochi giorni fa, lo ha rimproverato in diretta, facendogli notare di non aspettarsi da lui un percorso debole, soprattutto perché lui il GF lo ha già fatto in passato. L’immagine data in quell’occasione da Dal Moro è stata d’altronde anche quella di un ‘rubacuori’, un ragazzo un po’ tenebroso, spesso sulle sue, piacente. Come dimenticare il flirt nato con Martina Nasoni ma finito quasi sul nascere al GF condotto da Barbara D’Urso.

Va detto che il fascino di Daniele Dal Moro conquistò anche Maria De Filippi che decise di dargli uno dei suoi troni a Uomini e Donne. L’avventura da tronista non portò però i suoi frutti perché Daniele non trovò il grande amore in quell’occasione.

Daniele Dal Moro, le voci sull’omosessualità e l’avvicinamento ad Elenoire Ferruzzi

Così ritroviamo Daniele Dal Moro qualche anno dopo quell’esperienza televisiva, lì dove tutto è cominciato: al Grande Fratello Vip. Daniele è ancora single e gioca con gli altri concorrenti, spesso alimentando anche delle voci sul suo conto. È il caso del bacio ad Edoardo Donnamaria che ha dato il via al rumor, durato solo pochi giorni, della possibilità che fosse gay o bisessuale. L’attenzione sul tema amoroso si è però acceso negli ultimi giorni, di fronte alla vicinanza di Daniele ad Elenoire Ferruzzi che ora, d’altronde, lo accusa di tirarsi indietro dopo averle fatto ben intendere di essere interessato a lei. Una discussione che probabilmente troverà un chiarimento definitivo questa sera, nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip 2022.

