Daniele Dal Moro, dedica al padre/ “Mi sono sentito dire cose non belle da persone..”

Daniele Dal Moro tuona e commuove allo stesso tempo su Instagram. Dopo l’allontanamento da Martina Nasoni con cui la frequentazione sembra sia finita, l’imprenditore veronese, su Instagram, ha scritto una toccante dedica al padre di cui, nella casa del Grande Fratello 16, ha parlato raramente. Sono parole importanti quelle scritte da Daniele che, prima di lanciarsi in una vera e propria dichiarazione d’amore per il genitore, lancia una frecciatina, anche se non si sa a chi. “Sai in questi giorni mi sono sentito dire cose non belle da persone delle quali avrei pensato tutto fuorché questo.. Ma non c’è problema tutto passa, me l’hai sempre detto tu!”, scrive Dal Moro. Si riferirà a Martina Nasoni? Nel corso di una diretta, Daniele ha ammesso di essersi sentito dire delle parole dure da Martina durante una discussione: la sua frecciatina, dunque, sarà indirizzata alla Nasoni? Di questo, naturalmente, non c’è conferma. Tuttavia, le polemiche lasciano immediatamente spazio alle parole speciali che ogni genitore vorrebbe sentirsi dire dal proprio figlio.

DANIELE DAL MORO, DEDICA AL PADRE: “SEI UN ESEMPIO”

Un momento di riflessione ha spinto Daniele Dal Moro a scrivere una toccante dedica al padre di cui ha sempre evitato di parlare per il suo ruolo istituzionale. “Sono orgoglioso ogni giorno quando ti vedo o ti sento parlare che sia in TV o sui giornali. Perché tu per mè sei sempre stato un esempio.

30 anni che ti conosco e mai una parola fuori posto, mai un giudizio azzardato, mai un torto a qualcuno che l’aveva fatto a tè, mai una parola sgarbata nei confronti di chi a tè aveva mancato di rispetto. Hai sempre avuto ragione.. su tutto! Tu per me sei la prova vivente che la classe non si compra al supermercato, che il rispetto te lo guadagni portandolo prima di tutto agli altri, che le critiche sono costruttive se volte a noi stessi e non agli altri, che per avere un mondo migliore noi dobbiamo essere migliori! – ha scritto Daniele che poi ha concluso così la sua dedica – “Spero che un giorno tu posso essere orgoglioso almeno la metà di quanto io sono orgoglio di tè!”.

DANIELE DAL MORO, LA RISPOSTA DEL PADRE: “TI VOGLIO BENE”

Tanti i commenti scritti dai followers che hanno apprezzato le parole di Daniele Dal Moro. Il commento più importante, però, quello del padre, è arrivato pochi minuti fa. “Stai lavorando, è un amico ti scrive: ‘tuo figlio sta scrivendo sui social parlando di te’. La prima reazione è il disappunto: ‘lo sa che non deve parlare di me’. Poi in mezzo ad un incontro inizio a leggere e rimango senza parole… Vorrei rispondere subito, ma non posso distrarmi… Nel frattempo leggo i commenti… I figli sono un dono del Signore, non sono di proprietà dei genitori…stanno con i genitori per la prima parte della loro vita e poi riprendono da soli il proprio cammino, come è giusto che sia. A noi rimane una speranza: che siano felici, perché se lo sono lo siamo anche noi genitori. Ti voglio bene!”, ha scritto Gianni Dal Moro.





