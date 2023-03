Daniele Dal Moro deluso da Nikita: “Hai salvato Davide e non me”/ “Io avrei scelto sempre te perché…”

Daniele Dal Moro deluso da Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip: colpa della catena di salvataggio

La catena di salvataggio, prima di questa edizione del Grande Fratello Vip, tenutasi nella diretta del 6 marzo ha scatenato un po’ di maretta in Casa. Colpa della scelta di Nikita Pelizon che aveva di fronte a se due amici da poter salvare: Davide Donadei e Daniele Dal Moro. La scelta è stata fatta attraverso una conta improvvisata al momento, a causa della sua difficoltà di decidere, ed è ricaduta su Davide.

GF Vip: Luca Onestini, duro attacco a Nikita Pelizon/ "Sei credibile quanto un puff!"

Un gesto che non è però piaciuto a Daniele, che le ha poi fatto notare che al suo posto non si sarebbe mai comportato in quel modo. “Io fossi stato al posto suo avrei scelto Nikita, perché tendo a salvare le persone alle quali sono più legato.” ha ammesso Dal Moro in confessionale. Nikita ha allora cercato di spiegare il motivo per il quale ha scelto di agire in questo modo: “Col fatto della storia con Oriana, che lui il GF l’ha già fatto, con tutti gli aerei che riceve, secondo me si salva a priori e di base non va mai in nomination. Io ho fatto questo ragionamento in quel momento e comunque mi trovavo in difficoltà perché non volevo scegliere tra voi due. Per questo ho fatto la conta”, ha ammesso.

Oriana Marzoli confessione ad Antonella Fiordelisi/ "Nikita non è una vera amica"

Daniele Dal Moro replica a Nikita, Antonella Fiordelisi la difende

A replicare alle parole di Nikita Pelizon è stato lo stesso Daniele Dal Moro, facendo una riflessione sull’accaduto: “Anche a me non piacerebbe scegliere tra nessuno, non ce l’ho con nessuno. Però il discorso è che non bisogna pensare ‘eh tu sei forte, arrivi’, perché vi assicuro che non è così. Non date per scontato forte o meno forte. Io 4 anni fa ho visto veramente cambiare in due settimane i televoti”. Anche Antonella Fiordelisi ha infine detto la sua sul comportamento di Nikita: “Daniele non ha alcun motivo di rimanerci male. Nikita ultimamente sta più con Davide che con lui.” ha fatto notare in confessionale.

LEGGI ANCHE:

Oriana Marzoli attacca Nikita/ "Per te il valore dell'amicizia è inesistente"

© RIPRODUZIONE RISERVATA