Daniele Dal Moro “Dormivo in strada fumando spinelli coi clochard”/ “Ho vuoto dentro”

Daniele Dal Moro è tornato a confidarsi riguardo il suo passato e ha fatto un’altra confessione choc al Grande Fratello Vip. “C’è stato un periodo in cui ho dormito per più di due settimane sotto un porticato e all’aperto con un senzatetto“, ha spiegato a Wilma Goich giovedì scorso. L’imprenditore e influencer ha riaperto con la cantante una tra le pagine più difficili del suo passato, rivelando particolari inediti. “Quando stavo male prendevo, andavo via di casa e uscivo. E per due settimane ho dormito per strada, in un posto a Verona che sono le ex Cartiere“, ha aggiunto il 32enne veronese, figlio dell’ex deputato Pd Gianni Dal Moro.

Tutto è cominciato una notte. “Ero su una cunetta a fumarmi uno spinello, c’era questo clochard, mi ha guardato, mi ha detto una parola. Io quindi mi sono seduto accanto a lui e abbiamo parlato un po’. Sono rimasto lì. Poi sono tornato tutte le notti per almeno 15 giorni, andavo lì e parlavamo. Mi addormentavo e dormivamo“. Daniele Dal Moro ha spiegato di aver legato molto con quel clochard: “Mi ha raccontato un sacco di cose che non avrei mai pensato“. Da allora si sente “come una statua di cristallo rotta“: il concorrente del Gf Vip, infatti, è convinto che “qualcosa si è spezzato per sempre“.

“Non sarò più quello di prima, ormai nessuno è più in grado di ferirmi, è come se le mie emozioni fossero azzerate“, ha proseguito Daniele Dal Moro nella sua confessione choc alla cantante Wilma Goich all’interno della casa del Grande Fratello Vip. L’ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato che spesso gli capita di arrabbiarsi, ma difficilmente si riesce a ferirlo. “È come se avessi il vuoto dentro. Non conosco più la paura, non temo nulla…“, ha aggiunto lasciandosi andare alle lacrime, forse in un pianto liberatorio. Ma in questa seconda avventura al Gf Vip non è la prima volta che fa rivelazioni sul suo passato. “Ora sto meglio, ma tempo fa la mia è stata una vita terribile“, aveva detto ad esempio ad Alfonso Signorini durante una puntata. Parlando del suo passato, spiegò di aver toccato il fondo tra “droghe e alcol, cattive compagnie e disturbi alimentari, attacchi di panico e centinaia di ricoveri in ospedale“. Il tutto con la paura costante “di morire ogni giorno“. Dopo le cadute, ci sono state però le risalite. Dopo la depressione, è rinato, ma gli attacchi di panico ogni tanto ritornano, così i suoi racconti.

