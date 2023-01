Daniele Dal Moro, due di picche a Nicole Murgia: “Tra noi non c’è niente”/ E si sbilancia con Oriana

Daniele Dal Moro fa chiarezza con Oriana su Nicole Murgia al GF Vip: “Tra noi non c’è nulla”

La notte passata a letto insieme nella Casa del Grande Fratello Vip ha acceso i riflettori su Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Quest’ultimo sembrava non essere interessato alla venezuelana e invece nelle ultime ore i due sono sempre più vicini. C’è però qualcosa che frena Oriana e non è soltanto l’attrazione che prova anche per Luca Onestini, ma il rapporto con Nicole Murgia.

La nuova arrivata ha un debole per Daniele Dal Moro e non ne fa mistero; al contempo proprio Oriana è la donna con la quale ha creato nella Casa il rapporto più stretto. Da qui la complicazione che ha messo Oriana alle strette con Daniele: “È difficile conoscere una persona se poi alla tua amica piace, ti senti in colpa. Però sono un po’ egoista perché voglio tutto per me, sto bene con tutti e due.” ha spiegato lei in confessionale.

Daniele Dal Moro interessato solo a Oriana: il chiarimento

È per questo motivo che la Marzoli ha voluto confrontarsi proprio col Dal Moro e comprendere se da parte sua ci sia interesse per Nicole. Daniele Dal Moro ha però chiarito che se ha trascorso una notte a letto con Oriana un motivo c’è: “Io non sono uno che una sera dorme con te e il giorno dopo abbraccio un’altra. – ha detto a Oriana, per poi aggiungere in confessionale – Lei mette in mezzo questa storia di Nicole ma tra noi non c’è nulla!” Daniele dunque esclude, almeno per ora, ogni possibilità di avvicinamento romantico alla Murgia. Al momento l’unica a piacergli è proprio Oriana.

