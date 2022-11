Daniele Dal Moro, due di picche a Wilma Goich/ “Tra noi solo amicizia e nulla di più”

Daniele Dal Moro e Wilma Goich: “Una sintonia forte”

Nel corso della puntata di ieri, lunedì 28 novembre, del Grande Fratello Vip 2022 si è parlato al lungo del rapporto tra Daniele Dal Moro e Wilma Goich. La cantante, ritentata in Casa dopo l’isolamento, ha confidato a Patrizia Rossetti e Sarah Altobello il suo forte interesse per l’ex tronista di Uomini e Donne. Durante la diretta Alfonso Signorini ha chiesto ai vip di fare un po’ il punto della situazione: “Sia io che lei siamo grandi e vaccinati e sappiamo bene cosa facciamo e sappiamo bene cosa sono i sentimenti e l’amore. Il fatto che tra me e lei ci sia una sintonia forte che anche a me è capitato poche volte di trovare penso non debba essere un ostacolo per vivere la nostra amicizia speciale qui e fuori”, sono state le parole di Daniela Dal Moro, che hanno lasciato spazio a varie interpretazioni. Wilma, invece, ha ribadito di volere tenere questi sentimenti che l’hanno fatto rinascere. Ma la cantante non ha nascosto la sua gelosia nei confronti di Micol Incorvaia, colpevole di girare troppo intorno a Daniele.

Daniele Dal Moro: “Con Wilma? Solo un’amicizia”

Dopo la diretta Daniele Dal Moro si è confrontato proprio con Micol Incorvaia, alla quale ha rivelato che con Wilma Goich potrà esserci soltanto un’amicizia: “Sono molto legato a lei e mi dispiace quello che è successo stasera a lei con la storia di Patrizia. Però ti assicuro che quando è da sola senza la Rossetti Wilma è diversa. Se lei si sta illudendo? Ma no non credo proprio. Pensi che lei non lo sappia che con me non potrebbe avere nulla di più di un’amicizia? Spero che lei lo sappia e lo sa. Non è una sprovveduta. Perché tra noi potrebbe esserci solo questo”, ha detto in modo molto chiaro l’ex tronista di Uomini e Donne. Secondo Daniele, la cantante è gelosa della loro amicizia e teme che lui possa allontanarsi: “Fuori il rapporto per me continuerà, però per me è un’amica. Poi Wilma non ha l’età che ha, non è mica come mia nonna. Se gli parli di vita è apertissima e fa tutto, capisce anche di social, ha girato mezzo mondo. Lei non è la prima che passa. Quindi fuori sarà uguale e avremo una bella amicizia”.

