Daniele Dal Moro, due di picche ad Elenoire Ferruzzi/ “Solo un’amica. Non credo di…”

Daniele Dal Moro prende le distanze da Elenoire Ferruzzi

Daniele Dal Moro ribadisce la volontà di poter instaurare rapporti con tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 2022, compresa Nikita nei confronti della quale Elenoire Ferruzzi ha mostrato gelosia. Consapevole del forte interesse di Elenoire nei suoi confronti, Daniele ha deciso di fare un passo indietro e, non riuscendo ad avere un confronto con lei, ha ribadito l’intenzione di avere con la Ferruzzi solo un rapporto d’amicizia durante un confronto con Giaele De Donà che gli ha chiaramente detto che i sentimenti di Elenoire nei suoi confronti sono davvero forti.

“Devi stare attento con lei, non devi farla soffrire. Lei pensa che tu abbia degli atteggiamenti chiari che dimostrano che sei interessato. E lo dico, anche io ho pensato che ti potesse piacere. Perché non deve essere così scusa? Perché è lei? Ele è stanca del fatto che ogni volta che un uomo le si avvicina è sempre perché la considera amica e fa ridere. Quindi ti dico di avere un occhio di riguardo e andarci piano. Se anche io ho pensato ti piacesse è perché stai sempre con lei. Hai passato più tempo con lei che con tutti noi“, le parole di Giaele.

Daniele Dal Moro ed Elenoire Ferruzzi: amicizia finita?

Daniele ha così spiegato a Giaele De Donà di non aver mai provato un interesse nei confronti di Elenoire Ferruzzi pur ammettendo di aver trovato in lei una persona con cui sta bene. “Io mi sono affezionato tanto a lei. Il mio Grande Fratello Vip è anche lei e posso dirlo con certezza” – ha spiegato il veronese che poi ha aggiunto – “Io le voglio bene, ma come amica”.

“Se vedi una ragazza sulle mie gambe o che ci coccoliamo è perché mi piace, ma a vicenda. Se Ele mi fa due grattini cosa le dico? “Non farmeli”? No, ma figurati mica mi infastidisce. Però non è che me li faccio fare perché mi piace. Io non credo proprio di aver dato modo a lei di pensare che mi piacesse”, ha concluso Daniele come riporta Biccy.

