Daniele Dal Moro e Attilio Romita, lite con Antonella Fiordelisi/ “Rompi i cog*ioni…”

Daniele Dal Moro e Attilio Romita contro Antonella Fiordelisi

Dura lite nel cuore della notte nella casa del Grande Fratello Vip 2022 tra Attilio Romita e Daniele Dal Moro da una parte e Antonella Fiordelisi dall’altra. Tutto è nato quando Antonella ha chiesto a Daniele e Attilio di liberare le ante degli armadi in modo da poterne dare una a Micol Incorvaia e averne una per sè. Una richiesta che, poco prima, aveva fatto anche Edoardo Donnamaria e a cui Attilio romita aveva risposto così: “Piuttosto che liberare l’anta dell’armadio me ne vado da questa casa”. Una reazione che non è piaciuta ad Edoardo mentre Daniele, parlando con Edoardo, ha aggiunto: “Se ti libero mezza anta e poi trovo il tuo disordine ti nomino”.

Di fronte alle reazioni di Attilio e Daniele, Antonella, con ironia, ha detto: “Speriamo che Daniele esca così si liberano due ante”. Una frase che ha scatenato la durissima reazione di Attilio Romita. “Senti adesso cominci a rompermi i cog***i. Antonella ti devo mandare a fare in c**o adesso o devo aspettare domani mattina? Non si può buttare m**da su una persona con cui sei in buoni rapporti. Continui a dire ‘speriamo che se ne vada. Ma che sei una selvaggia? Ascolta, ma come cavolo ti comporti? Ma ti rendi conto di quello che dici? Dici che speri che se ne vada una delle poche persone per bene di questo gioco”.

Lo sfogo di Daniele Dal Moro contro Antonella Fiordelisi

Durissima anche la reazione di Daniele Dal Moro: “Io ti garantisco che se esco sono felice così non sento più la tua voce. Mi infami e mi cag*i il ca**o tutti i giorni. Se esco sono felice fidati. Meglio che stai zitta invece di dire ca***te. Non sono nemmeno l’unico a cui non mancherebbe la tua voce. Sei la regina della pesantezza e ca**i il ca**o in una maniera assurda. Antonella spari un sacco di min***ate fidati. Porteresti allo sfinimento anche un angelo. Fatti delle domande se anche Edoardo ogni tanto sbrocca”.

Immediata la replica di Antonella: “Sei pesante e non lo penso solo io”. “Tu sei pesante e lo dice anche il tuo ragazzo. Fuori da qua chiude dopo due minuti“, ha ribattuto Daniele colpendo duramente la Fiordelisi. Edoardo Donnamaria ha esortato Daniele a non metterlo in mezzo e, soprattutto, a non parlare della loro storia che non riguarda nessun’altro. Donnamaria si è poi sfogato con Luca Onestini puntando il dito contro Micol Incorvaia: “Mi dà fastidio che Micol non abbia speso neanche mezza parola visto che Antonella ha fatto tutto questo casino per lei. Alla fine della discussione ha detto a Daniele libera l’anta e dalla a Micol”.

Quando Daniele sbrocca con Patty, Oriana o Alberto è aggressivo, quando lo fa con Antonella è un grande. "L'ira veneta le piscia in testa." Reagire in questo modo per un'anta dell'armadio. Antonella aveva pure ragione tra l'altro. Che vergogna ragazzi. #donnalisi #gfvip — LADOTTORESSA (@zvutsrqponml) December 9, 2022

E: mi da fastidio che M non spenda una parola in suo favore quando lei ha fatto partire tutto sto casino per lei. #donnalisi pic.twitter.com/ebLe8VJ8lN — Esmelux (@Esmelux1) December 9, 2022













