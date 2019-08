Daniele Dal Moro è gay?/ L’ex gieffino provoca i fan: “sì, ma…”

Daniele Da Moro è ufficialmente single. Da quando ha chiuso la frequentazione con Martina Nasoni, l’imprenditore veronese che ha conquistato la popolarità partecipando al Grande Fratello 16 trascorre le sue giornate dividendosi tra lavoro, sedute d’allenamento in palestra e serate con gli amici. Dal Moro, però, cerca sempre di trovare anche il tempo per mantenere un contatto con i fans che continuano a seguirlo con affetto. Nelle scorse ore, così, ha risposto ad alcune domande attraverso la nota funzione di Instagram non rinunciando alla sua vena ironica e stuzzicando i suoi followers. “Sei veramente gay?“, gli ha chiesto qualcuno e Daniele ha raccolto la domanda rispondendo con un secco “sì”. Naturalmente si tratta di una provocazione anche perchè, rispondendo alle domande successive, ha rivelato acuni dettagli della donna ideale.

DANIELE DAL MORO: “CERCO L’AMORE VERO, LA MIA DONNA DEV’ESSERE…”

Daniele Dal Moro che ha avuto due storie importanti di cui una di sei anni, ai fans conferma di essere in cerca dell’amore vero. L’ex gieffino, dopo aver ribadito di essere una persona fedele e di essere infastidito dalla gelosia ingiustificata o eccessiva, ha anche svelato che, al suo fianco, vede una donna solare. Ad oggi, comunque, nella vita dell’imprenditore veronese non c’è nessuna donna. Tuttavia, non nega, che in un futuro non così lontano, vorrebbe diventare padre. “Vorrei tanto avere un figlio un giorno. Vorrei un maschietto, me lo porterei sempre dietro, lo metterei nel borsone della paestra tutto vestito Nike Pro e con le Jordan“, scherza Daniele che, però, conferma di voler un figlio.

