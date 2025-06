Daniele Dal Moro si è lasciato con la nuova fidanzata Yulia: le frecciatine reciproche

Daniele Dal Moro si sarebbe già lasciato con la fidanzata Yulia. Ma, facciamo un passo indietro. Circa un anno e mezzo fa, Daniele ha messo definitivamente fine alla sua tormentata storia con Oriana Marzoli, iniziata l’anno prima nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo una lunga serie di tira e molla, i due si sono detti addio per sempre a gennaio 2024, tra non poche polemiche. Pochi giorni dopo la rottura, infatti, l’ex vippone è stato paparazzato in compagnia di una ragazza misteriosa, rilevatasi essere poi Yulia. In un primo momento Daniele ha smentito ogni voce su un nuovo flirt, dichiarandosi single.

Oriana Marzoli in crisi: il suo amato cane Cocco ha un tumore/ "Prego ogni giorno che tu possa migliorare..."

Tuttavia, alcuni mesi dopo, ha ufficializzato la relazione con la giovane, con la quale si sarebbe rincontrato diverso tempo dopo lo “scandalo”. Ebbene, da qualche mese, Daniele e Yulia avevano iniziato a mostrarsi sempre più spesso insieme sui social, tra foto, video e dolci dichiarazioni d’amore. Sembrava tutto andare a gonfie vele, ma a quanto pare l’idillio è già finito. Nelle ultime ore, infatti, entrambi hanno pubblicato delle storie su Instagram che fanno pensare ad una rottura. Yulia, in particolare, non si è risparmiata e ha lanciato anche qualche frecciatina pesante all’ormai ex ragazzo.

Alfonso Signorini rivuole Oriana Marzoli al Grande Fratello? "L'ho amata"/ La stoccata a Daniele Dal Moro

Daniele Dal Moro conferma la rottura con la fidanzata: e parla di Oriana Marzoli

Tutto è iniziato con una storia pubblicata da Daniele Dal Moro su Instagram, in cui ha scritto: “Ci sono così tante persone nel mondo pronte ad amarti veramente.” Poco dopo, è arrivata la replica, molto più diretta, di Yulia, che sembra alludere a un presunto tradimento da parte dell’ex vippone. Nella sua storia si legge infatti: “Mi tiro fuori, non ho più intenzione di giustificarmi. La mia energia non è infinita, e preferisco spenderla per guarire e stare bene. Non risponderò e non cadrò più al gioco. Io non ci sarò più. Fine, ora inizio a pensare a me.”

The Couple, Antonino Spinalbese ricorda le notti di passione al GF Vip/ "Come ho fatto per 6 mesi? La verità"

Infine, poche ore fa, Dal Moro ha rilanciato con un’altra storia su Instagram, scrivendo: “Tempo di rinnamorarmi di me stesso”. Insomma, una serie di frecciatine che lasciano poco spazio a dubbi. Ma, non è finita qui. Daniele è anche intervenuto in una “room” su X per parlare con alcune fan e, a sorpresa, ha menzionato l’ex Oriana Marzoli. E, nonostante i trascorsi turbolenti, le ha mandato un messaggio di sostegno per la malattia del suo amato cagnolino Cocco.