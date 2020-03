DANIELE DAL MORO E GIOVANNA ABATE, LITE A UOMINI E DONNE/ “Hai rotto le pal*e”

Scintille tra Giovanna Abate e Daniele Dal Moro a Uomini e Donne. Giovanna critica l’atteggiamento delle corteggiatrici di Daniele che sarebbero timorose nei suoi confronti. Di fronte alle critiche della tronista, l’imprenditore veronese sbotta. “Mi hai già rotto le palle. Tu preferisci uscire con un ragazzo che esce con l’una e con l’altra e ora vieni contro di me. Perché devi mettere lingua su tutto? Perché siamo in tv? Basta. Se devi fare una critica costruttiva va bene, se devi punzecchiare non ci sto”, sbotta Daniele. “Vuoi che io faccia come fai tu ed ogni volta che fai un’esterna discutibile commento come te?”, chiede ancora Daniele Dal Moro. Giovanna cerca di difendersi. “Voi gli date troppo corda, ma ti pare che ti sei tolta le scarpe e sei salita sulla bilancia?”, chiede la Abate alle corteggiatrici (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

DANIELE DAL MORO E GIOVANNA ABATE LITIGANO A UOMINI E DONNE

Lite a Uomini e Donne tra Giovanna Abate e Daniele Dal Moro. Tra i due tronisti non corre buon sangue e già nelle scorse puntate del trono classico non sono mancate le frecciatine. Nella nuova puntata del dating show di canale 5, tuttavia, i toni tra i due si alzeranno. A scatenare la rabbia di Giovanna sarà l’atteggiamento di Daniele che continua a sottoporre le proprie corteggiatrici. L’imprenditore veronese, infatti, provina alcune ragazze. Ad una ragazza, in particolare, chiederà quanto pesa e poi le metterà davanti la bilancia. L’atteggiamento del tronista scatenerà la rabbia della Abate che si scaglierà letteralmente contro Daniele, reo di fare dei veri e propri esami alle ragazze che cercano di conoscerlo. Dopo aver portato a pranzo le sue corteggiatrici per capire il loro atteggiamento a tavola, Dal Moro passa allo step successive scatenando la dura reazione delle persone in studio, in primis di Giovanna.

DANIELE DAL MORO E GIOVANNA ABATE, LITE A UOMINI E DONNE PER LA BILANCIA

Giovanna Abate criticherà duramente l’atteggiamento di Daniele Dal Moro per la scelta di sottoporre le proprie corteggiatrici alla prova bilancia. Le parole di Giovanna scateneranno la dura reazione del tronista veronese che definirà “pesante” il suo modo di fare e la inviterà, secondo le anticipazioni del Vicolo delle News, a pensare al proprio percorso. Ad appoggiare Daniele sarà anche Sara Amira che, nella scorsa puntata, ha avuto un duro scontro con Giovanna per il diverso modo di conoscere i rispettivi corteggiatori. Stando a quanto si legge sul Vicolo, anche Giulio Raselli, pur non esprimento esplicitamente la propria posizione, farà intuire di essere d’accordo con Dal Moro.



