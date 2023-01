Daniele Dal Moro e i timori su Oriana/ “Non voglio far star male le persone…”

GF Vip, Daniele Dal Moro: “Non sono qua per trovarmi la ragazza“

Al Grande Fratello Vip 2022 Daniele Dal Moro è sempre più preso dal rapporto instaurato con Oriana Marzoli, tuttavia sembrano subentrare alcune paure. Il suo rapporto di affetto e complicità con l’influencer venezuelana è per lui importante, sebbene nelle ultime ore abbia subito una brusca frenata. Confidandosi con Wilma Goich, come mostra un video condiviso sul sito del reality, l’ex tronista svela: “Io mi conosco, non sono uno che si affeziona facilmente. Nelle relazioni sono uno che già di mio ci metto tanto ad affezionarmi“.

Oriana Marzoli smaschera Daniele Dal Moro/ "Quando siamo soli mi fa capire che ci tiene e fa gesti..."

Daniele rivela che il loro rapporto è fatto di giochi, scherzi e complicità. Al momento non ha alcuna intenzione di fidanzarsi, sebbene gradisca il carattere forte e determinato di Oriana: “Tutto è partito molto alla leggera, però il discorso è questo: non sono qua per trovarmi la ragazza. Lei ha carattere, ed è la cosa che mi piace, perché io avendo un carattere molto forte tendo a schiacciare, non in modo cattivo, ma è un discorso che, avendo tanto carattere, ho questa cosa. Lei è una che ha il suo carattere“.

Nicole Murgia chiude con Daniele Dal Moro e punta Antonino?/ "Non ci proverei"

Daniele Dal Moro su Oriana Marzoli: “Non voglio far stare male le persone“

Tuttavia Daniele Dal Moro si lascia sopraffare dai pensieri al Grande Fratello Vip 2022, e rivela a Wilma Goich in riferimento a Oriana Marzoli: “Ci sono anche tante cose che non mi piacciono: mi faccio più problemi per lei, perché io sono tranquillo“. La cantante cerca di rassicurarlo, spiegandogli che al momento il loro rapporto è fatto di giochi e complicità e dunque gli consiglia di viverlo come tale, poi un domani si vedrà.

“Io ho due possibilità: o tronco e fine, che potrebbe essere la scelta migliore, ma dall’altra, quando sto con lei, mi sento bene. Io non voglio far stare male le persone: io sto male solo in quel modo lì” spiega Daniele Dal Moro, aprendosi sulle sue paure e sul timore di dover far soffrire un giorno Oriana. Wilma Goich, con saggezza, gli spiega: “Qui c’è la consapevolezza di stare bene o non stare bene. Lo dovrai scoprire dopo se c’è veramente qualcosa, lo scoprirete dopo“.

Patrizia Rossetti attacca Wilma Goich/ "Gelosia esagerata verso Daniele Dal Moro"

© RIPRODUZIONE RISERVATA