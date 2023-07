Daniele Dal Moro e la strana proposta ad Edoardo Donnamaria/ “Ti pago se torni con Antonella Fiordelisi”

Daniele Del Moro paga l’amico Edoardo Donnamaria per tornare con Antonella Fiordelisi? La strana proposta: “Stavo pensando che…”

Dopo il momento no tra Daniele Del Moro e Oriana Marzoli, sembra finalmente tornato il sereno tra i due. La storia d’amore tra i due ex gieffini pare navigare nuovamente in acque tranquille, come testimoniano le stories postate dai diretti interessati sui social. Daniele e Oriana, dunque, erano al ristorante e ai fan non è sfuggito un dettaglio curioso: alle spalle della venezuelana all’improvviso è apparsa Antonella Fiordelisi, intenta ad entrare nello stesso ristorante all’interno del quale, Daniele ed Oriana avrebbero poi cenato.

Così gli internauti si sono scatenati, ritornando sui malumori che correvano tra le due ex gieffine durante il reality condotto Alfonso Signorini, ma anche sull’amicizia che lega Daniele Dal Moro all’ex fidanzato dell’influencer Antonella Fiordelisi. A tal proposito, in un audio condiviso col suo pubblico, il fidanzato di Oriana Marzoli parlando con Edoardo Donnamaria afferma: “Stavo pensando, sai cosa potrei fare? Potrei darti dei soldi per tornare con Antonella”.

Daniele Del Moro spinge per far tornare insieme Edoardo Donnamaria e Antonella: “Ti bonifico dieci mila euro”

Una provocazione bonaria, che non ha lasciato indifferente il pubblico dei social e del Grande Fratello VIP. Anche perché Daniele Del Moro, come dicevamo, non si è tirato indietro dal mostrare la sua ‘strana’ conversazione con Edoardo Donnamaria in direct sui social.

“Tanto, ne guadagnerei poi molti di più dai tuoi fan, che sarebbero disposti a pagarmi migliaia e migliaia di euro. Secondo me ci potremmo mettere d’accordo per fare una roba del genere. Io ti faccio un bonifico ora da 10 mila euro. E basta, e tu torni con Antonella, poi il resto vien da sé”, le parole dell’ex gieffino Dal Moro al collega e amico Edoardo Donnamria. Siparietto curioso, che sta già facendo discutere.

