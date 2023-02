Daniele Dal Moro e Martina Nasoni, lite choc al GF Vip/ “Non rompermi i cog*ioni…”

Tensione tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni

Alta tensione tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni nella casa del Grande Fratello Vip 2022. Nelle scorse ore, tra gli ex fidanzati, è scoppiata una lite furiosa durante la quale sono volate parole forti. Tutto è nato da una richiesta di Martina che, di fronte al diverso atteggiamento di Daniele nei suoi confronti, non volendo far strumentalizzare il loro rapporto per scatenare la gelosia di Oriana Marzoli, ha chiesto un chiarimento a quest’ultimo. “Sembra che volevi una sorta di vendetta, non voglio strumentalizzare il nostro rapporto. Anche se una semplice confidenza, sento questa cosa e volevo dirtela“, ha detto la Nasoni.

Oriana asfalta Martina Nasoni al GF Vip: "Ragazzina che fa la finta santarellina"/ "Io e Daniele? Rosicona!"

Parole che hanno scatenato la reazione di Daniele che, dopo averla lasciata sola nella sauna, ha inveito contro di lei. “Non rompermi i cog*ioni, non venire a dirmi che io strumentalizzo questa cosa. Sto attento anche nel darti un abbraccio perché ho paura che…(Oriana si ingelosisca, ndr). Sei venuta qui per fare show? Tornatene a casa, che sei venuta a fare qui? Ma vai a ca*are, sei ridicola”, ha urlato Daniele sotto gli occhi degli altri concorrenti.

Daniele Dal Moro in lacrime per Oriana/ "Le cose non sono andate come speravo"

Martina Nasoni chiude con Daniele Dal Moro

Di fronte alla reazione di Daniele, Martina ha provato a replicare. “Ho pensato questa cosa, sono venuta perché ti voglio bene“, ha detto ancora la Nasoni provando a ritrovare la calma. “Sto qui a farmi i ca**i miei qui, ho bisogno di te per far strumentalizzare cosa? Ma vaf*anc*lo. Sei tu che sei venuta qui, non l’ho chiesto io. Io sono tranquillo a prescindere da cosa fai tu. Sei tu che sei entrata sapendo la situazione, sei tu che strumentalizzi il discorso. Fai poco la furba con me altrimenti mi inca**o. Ca*ate ne hai già fatte abbastanza”, ha continuato Daniele facendo riferimento a quello che è stato il loro rapporto fuori dalla casa.

GF Vip, Oriana svela quanto guadagna Daniele/ "Piglia 8mila euro per dormire..."

Dopo la lite furiosa, Martina si è sfogata con Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi, Ivana Mrazova e Matteo Diamante. Tutti e quattro, riconoscendo eccessiva la reazione di Daniele, hanno esortato Martina a prendere le distanze dalla situazione. La Nasoni ha così annunciato di voler continuare quello che sarà il suo percorso nella casa lontana da Daniele.

RAGAZZI SI STANNO SCANNANDO DANIELE E MARTINA CHE COLPO IMPROVVISAMENTE CATAPULTATI AL GF16 #GFvip pic.twitter.com/jIkHGjksMx — BagnoTrash💐 (@bagnotrash) February 10, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA