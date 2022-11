Daniele Dal Moro e Nikita: nuovo bacio al GF Vip 2022/ Nel segreto del confessionale…

Daniele Dal Moro e Nikita Pelizon: scatta il bacio

Scatta il secondo bacio tra Daniele Dal Moro e Nikita Pelizon. Dopo essersi baciati durante il gioco di obbligo o verità organizzato dal Grande Fratello Vip 2022, tra i due concorrenti è scattato un secondo bacio nel segreto del confessionale. Tra Nikita e Daniele c’è sempre stato un rapporto di rispetto. I due hanno anche trascorso diverso tempo a chiacchierare scatenando la gelosia di Elenoire Ferruzzi prima che quest’ultima fosse eliminata. Durante la serata di ieri, Daniele ha dovuto baciare una persona e, tra i vari nomi, ha pescato proprio quello di Nikita.

I due non hanno battuto ciglio e, sotto lo sguardo dei compagni e accompagnati dalle note di “Baciami ancora”, la canzone di Jovanotti, si sono lasciati andare sfiorandosi le labbra. Quello di ieri sera, però, non è stato l’unico bacio tra i due. A mostrare il secondo bacio tra Daniele e Nikita è stato il daytime trasmesso oggi 3 novembre.

Il bacio in confessionale tra Daniele Dal Moro e Nikita Pelizon

Dopo il gioco, Daniele Dal Moro e Nikita Pelizon sono stati chiamati in confessionale dove i due concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 si sono lasciati andare nuovamente alla passione baciandosi per la seconda volta in una sola sera. Un bacio passionale che i due vipponi si sono scambiati fino a spalmarsi sulla poltrona del confessionale e che il pubblico ha visto durante il daytime del 3 novembre.

Gli altri concorrenti, invece, non sanno ancora nulla del secondo bacio che i due si sono scambiati. Come reagiranno gli altri vipponi? E come reagirà Elenoire Ferruzzi nello studio del GF Vip 2022 di fronte a tale momento d’intimità tra Daniele ed Nikita? Tra i due scatterà la passione o il bacio si fermerà al gioco?

