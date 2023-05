Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli perchè si sono lasciati/ Riguarda Nicole Murgia

Daniele Dal Moro e i video con Nicole Murgia: il motivo delle liti con Oriana

Daniele Dal Moro ha confermato la rottura con Oriana Marzoli, in una room su Twitter. Tra i litigi che hanno portato la coppia a lasciarsi ci sono dei video con Nicole Murgia. Il bel veronese ha spiegato: “Ci sono state diverse discussioni. E ve ne dico anche una. Ho preso un miliardo di parole per tutti i video che le avete mandato di Nicole come se io avessi fatto le peggio cose con lei al GF Vip. “

E ancora: “Quando vi dico in tutta onestà, non credo di aver mai fatto nulla. Ok, però lascio a voi il giudizio, visto che il Grande Fratello l’avete visto in diretta. Quindi vabbè. Penso che sia sotto gli occhi di tutti che io dentro quella casa ho sempre e solo cercato di avere qualcosa con Oriana e non con le altre. E dai vabbè lasciamo stare questo che poi che sono discorsi che mi infastidiscono solo a parlarne.”

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli hanno deciso di lasciarsi almeno per il momento, ma il veronese ha dichiarato di voler “sistemare tutto”. La coppia ha vissuto momenti di crisi a causa di numerose litigate che hanno portato il rapporto ad incrinarsi.

“In ogni caso a me di follower o profili non mi importa. L’importante è che mi lasciano tranquillo. Perché se non mi lasciano tranquillo io non riesco a stare bene con un’altra persona. Adesso siamo stressati entrambi e abbiamo fatto tante litigate. Non c’è altro da dire, non voglio entrare in dettagli, la vita diventa difficile se esponi tutto” afferma Daniele Dal Moro su Twitter.

