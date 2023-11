Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono lasciati/ La sfuriata spiazza il web: “Mi sono rotto di…”

Grande fratello vip 7, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli segnano la crisi post-reality show: la sfuriata social

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli registrano una rottura choc, sulla cui scia l’ex GFVIP veneto si lascia andare nel web ad una sfuriata clamorosa, via Twitch.

La coppia nata nell’idillio d’amore iconico al Grande Fratello vip 7, nominata al centro delle cronache di gossip come “Barbie & Ken”, scoppia in definitiva. La Barbie italo-venezuelana avrebbe fatto le valigie e si sarebbe rintanata a Madrid, dove recentemente prendeva parte alla versione spagnola di Grande fratello, il Gran hermano vip 8, per poi uscire di scena dal reality iberico in circostanze misteriose. Il reality, poi, accusava Oriana Marzoli di essersi ritirata dal GHV8 e la Barbie, fortemente sostenuta da Ken, tacciava il gioco spagnolo di averla cacciata via in malo modo mettendo fine alla sua esperienza televisiva.

E intanto il Ken veneto torna a far parlare di sé diventando protagonista di quella che ora passa al centro dell’attenzione dell’occhio pubblico nel web, come una live choc sul social Twitch. A quanto pare la rottura tra i due ex Grande Fratello vip 7 sarebbe scaturita da un intervento del fandom di Oriana Marzoli, che avrebbe mostrato alla Barbie delle interazioni social di like e messaggi tra Daniele Dal Moro e alcune “terze incomode”, tra influencer via social. Da qui, quindi, Oriana potrebbe essersi sentita tradita da Daniele e un’accesa discussione tra i due avrebbe comportato inevitabilmente la drastica rottura della coppia. Tutti particolari, marcatori dell’ipotesi della rottura, che sembrano dirsi veritieri alla luce della live choc dove Daniele Dal Moro sbotta, furibondo, scagliandosi contro la Barbie e il joint-fandom: “Mi sono rotto i co****ni di voi, di Oriana e dei suoi amici. Mi becco me**a da quelle pu***ne delle Orianistas. Siete dei cog****i, fate le se**e al gatto che di voi non me ne frega una minc**a! -esclama esordendo il Ken veneto, ex gloria del GFVIP, per poi proseguire ancora-: Vi vengo a prendere a casa perché mi avete rotto il ca**o. Dovete pagare, voglio vedere le vostre facce di me**a. Mi dicono che sfrutto Oriana per fare le live ma Dio c**e, come ca**o si fa a pensare di me questo? Dio c**e, non si vede che sono reale? Siete un branco di idioti”.

Tra le parole colorite, dove piovono anche delle imprecazioni rivolte a Dio tra le bestemmie, Daniele Dal Moro poi rincara la dose, marcando sempre più in definitiva la rottura con Oriana Marzoli: “Oriana è la regina delle imbecilli che crede alle vostre str*nz*te. Ma posso avere delle amiche senza volermele tro****e? Ad Oriana dà fastidio che mando un messaggio ad un amica? Lei può andare alle feste con il suo ex e io non posso modificare una foto ad una mia amica? Tutti i miei ca**o di problemi sono iniziati quando siete entrati voi e lei nella mia vita. E mi sono proprio rotto di tutto basta”.

La questione alla pase della rottura

Insomma, sembra proprio che la presunta questione di gelosia sia alla base della fine della lovestory di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: “Oriana aveva già programmato di andare a Madrid a prendere delle cose. Sono quattro giorni che mi tremano le palpebre, non mangio da ieri. Mi avete rotto i cog****i, tutti quanti. Dio c**e mi avete rotto il ca**o, ve ne dovete andare a fare in c**o. Ma voi sapete quante ca**o di belle ragazze mi scrivono tutti i giorni? -continua Daniele Dal Moro, sull’affaire Oriana Marzoli-. Secondo voi avevo bisogno delle foto di Sabrina brutti pezzi di me**a?”, prosegue stizzito l’ex GFVIP 7. Ma non é tutto. Perché, tra le altre dichiarazioni compromettenti, l’ex tronista di Uomini e donne avanza in escandescenza, tacciando Oriana Marzoli di non essere intelligente e di apparire come un’inguaribile business-lady che bada al mero tornaconto economico personale: “Oriana in testa ha un cecio e mi crea dei problemi, la capite questa cosa por** di*. Non mi metterò a parlare male di lei anche se tutto quello che fa è solo per il guadagno perché è solo quello che le importa. Da quando abbiamo cominciato a vivere insieme io mi sono messo a novanta… mi faccio incu***e. Ho sacrificato tutto… mi sono messo pure a fare il fotografo, le presento persone e vado agli eventi. Lei è sempre scontenta perché Verona non le piace. Ma io cosa devo fare? “.

La rottura, tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, é definitiva?

E mentre i fan sperano in un ritorno di fiamma tra il Ken e la Barbie Oriana Marzoli, Daniele Dal Moro spegne la fiamma della speranza web sul nascere: “Tutto quello che ho fatto in questi mesi non è stato apprezzato e mi sono rotto il ca**o perché ho la fila di persone che vogliono uscire con me e trattarmi bene. Non sentirete più una parola uscire dalla mia bocca e vi chiedo la cortesia di parlare di altro”.

