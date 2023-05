Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono lasciati/ “Mi auguro si sistemino le cose”

Daniele Dal Moro conferma la rottura con Oriana Marzoli: i motivi

Dopo diversi rumor e alcune smentite sulla presunta crisi, Daniele Dal Moro ha confermato la rottura con Oriana Marzoli. Il bel veronese lo ha annunciato in una room su Twitter, cedendo all’emozione e svelando di provare ancora dei sentimenti per la bionda venezuelana.

“Ragazzi è vero che abbiamo avuto tante discussioni, ma ci sono tante cose che valgono. Se il sentimento c’è e insomma… se qualcuno di voi pensa che tra me e Oriana non ci sia stato del sentimento vero, almeno parlo per me… io dico che vabbè, ognuno è libero di pensare quello che vuole. Però comunque sia io vi garantisco che non farei neanche 1/4 di quello che ho fatto con Oriana per una persona che non me ne frega niente. Spero che le cose si sistemino e spero che arrivino momenti migliori anche per me. Davvero mi auguro che le cose si sistemino e staremo a vedere” ha affermato Daniele Dal Moro.

Daniele Dal Moro e l’appello ai fan: “Sostenete Oriana”

Daniele Dal Moro ha ringraziato i fan per il sostegno, ma li ha invitati ha stare vicino ad Oriana Marzoli: “Vi sono grato quando siete carini con me. Io però non chiedo nulla e non cerco nemmeno di vendervi nulla.”

E ancora: “Io più di così non riesco a fare davvero. Io mi trovo in difficoltà e faccio fatica anche a stare in room qui a parlare. IO del sostegno non me ne faccio di nulla. Oriana con questo mondo qua ci lavora, quindi sostenete lei. Per lei è importantissimo, dategli tutto il sostegno, anche quello mio. Io l’unica cosa che vi chiedo è di non dipingermi per quello che non sono, di non dire falsità su di me e di non mettere in mezzo la mia famiglia. Poi potete smettere di seguirmi che è lo stesso. Ringrazio chi mi segue e mi scrive cose bellissime, ma vivo anche senza questo mondo”.

