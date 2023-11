Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono lasciati/ “Non è innamorata di me”, lei smentisce sui social

Dal Moro annuncia la rottura con Oriana: “perseguitato, offeso e diffamato”

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli hanno rotto per l’ennesima volta. Il bel veneto ha annunciato la fine della storia con la bionda venezuelana sui social, sottolineando che questa volta è la definitiva. Tra i due, infatti, ci sono state diverse crisi e altrettanti riavvicinamenti ma, questa volta, secondo l’ex gieffino a mancare sarebbero i sentimenti da parte dell’influencer.

“Tra me e Oriana è finita. Non è innamorata di me, non sono l’amore della sua vita come ha detto pochi giorni fa e non vuole stare con me ma vuole chiudere questa relazione. Faccio io questo comunicato perché lei dice che non vuole sporcare il suo profilo parlando di questo. Lo faccio nella speranza perlomeno di essere lasciato in pace d’ora in poi, e di essere libero di andare avanti con la mia vita senza dover essere perseguitato, offeso e diffamato ” ha concluso Dal Moro.

Oriana smentisce le parole di Daniele Dal Moro: “Non è finita per mancanza d’amore”

Le parole di Daniele Dal Moro sono state piuttosto pungenti, perchè si parla del fatto che Oriana Marzoli non provi amore nei suoi confronti. Queste dichiarazioni, però, sono state smentite dalla stessa influencer venezuelana che ha assicurato che i sentimenti verso il veneto non manchino.

“E’ finita ragazzi. Non sono una che dà spiegazioni a nessuno ma parlo per tutti e due. Ci sono tanti motivi ma nessuno è per mancanza di sentimento/amore. Quello c’è e pure tanto ma purtroppo non tutto è come uno vorrebbe quindi chiedo o chiediamo solo rispetto. Grazie sempre!” ha dichiarato. Ci sarà un nuovo scontro social tra i due, o questa volta è davvero la definitiva?

